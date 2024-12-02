Известная российская актриса рассказала о своей встрече с НЛО

Актриса Муцениеце рассказала о встрече с НЛО на курорте в Греции

Tекст: Ольга Иванова

Муцениеце поделилась своими впечатлениями о встрече с неопознанным летающим объектом (НЛО) во время отдыха в Греции с экс-супругом Павлом Прилучным, сообщает «Пятый канал».

Муцениеце рассказала, что инцидент произошел во время детской дискотеки, где не употреблялись спиртные напитки. Она обратила внимание на большое светящееся пятно, которое быстро пролетело вдоль горизонта моря и исчезло.

«Слева от меня был горизонт моря. В какой-то момент я повернула голову и увидела такое большое и светящееся пятно. Оно плыло вдоль горизонта, пролетело быстро и исчезло. Паша (экс-супруг артистки Павел Прилучный – прим. »Ленты.ру«) тоже видел это, но теперь вряд ли признается», – сообщила актриса.

Инцидент оставил у нее яркие впечатления и воспоминания.