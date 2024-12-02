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Число погибших в соццентре «Дом помощи» на Алтае достигло шести человек
В Алтайском крае число погибших в частном социальном центре «Дом помощи» после вспышки инфекционного гастроэнтероколита достигло шести человек, 25 человек продолжают лечение в стационарах.
Число погибших постояльцев частного социального центра «Дом помощи» в Алтайском крае возросло до шести человек, передает ТАСС. Министерство здравоохранения региона уточнило, что на утро 2 декабря в стационарах находятся 25 человек. Из них четверо пациентов в тяжелом состоянии, трое – в легком, а 17 – в состоянии средней степени тяжести. Один из пациентов скончался ночью на 2 декабря.
Проблемы в социальном центре впервые были зафиксированы 28 ноября, когда постояльцы начали обращаться за медицинской помощью. Учреждение, принадлежащее региональной организации «Рубикон», занимается социальной адаптацией бывших осужденных. По данным краевого министерства здравоохранения, у пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Она предполагает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего.
В выходные сообщалось, что в соццентре «Дом помощи» в Алтайском крае с 18 по 28 ноября умерли пять человек, предположительно из-за отравления. Число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщали в региональном минздраве.
Супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон» сообщила, что причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.