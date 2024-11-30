Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.11 комментариев
В соццентре «Дом помощи» на Алтае умерли пять человек
В Алтайском соццентре «Дом помощи» за ноябрь умерли пять постояльцев
В соццентре «Дом помощи» в Алтайском крае с 18 по 28 ноября умерли пять человек, предположительно из-за отравления, сообщили в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения директору центра Алику Гельфенбайну.
В Барнауле с 18 по 28 ноября 2024 года в социальном центре «Дом помощи», управляемом организацией «Рубикон», умерли пять человек, сообщает ТАСС. Этот факт был оглашен в ходе судебного заседания, где рассматривалась мера пресечения для директора центра Алика Гельфенбайна.
Судья подчеркнула, что смерть постояльцев связана с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья.
Среди погибших числятся Зинченко, Леконцев, Ефимов и Жук, которые скончались непосредственно в центре. Бочкарева умерла при доставке в медицинское учреждение Барнаула. Судья указала, что предварительной причиной их смерти является отравление. В связи с этим происшествием в суде рассматривают вопрос о мере пресечения для руководителя «Дома помощи».
Накануне в Алтайском крае число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщили в региональном минздраве.
Как сообщила супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон», причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.