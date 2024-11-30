В соццентре «Дом помощи» на Алтае умерли пять человек

В Алтайском соццентре «Дом помощи» за ноябрь умерли пять постояльцев

Tекст: Мария Иванова

В Барнауле с 18 по 28 ноября 2024 года в социальном центре «Дом помощи», управляемом организацией «Рубикон», умерли пять человек, сообщает ТАСС. Этот факт был оглашен в ходе судебного заседания, где рассматривалась мера пресечения для директора центра Алика Гельфенбайна.

Судья подчеркнула, что смерть постояльцев связана с предоставлением услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья.

Среди погибших числятся Зинченко, Леконцев, Ефимов и Жук, которые скончались непосредственно в центре. Бочкарева умерла при доставке в медицинское учреждение Барнаула. Судья указала, что предварительной причиной их смерти является отравление. В связи с этим происшествием в суде рассматривают вопрос о мере пресечения для руководителя «Дома помощи».

Накануне в Алтайском крае число госпитализированных постояльцев социального центра увеличилось до 26 человек, сообщили в региональном минздраве.

Как сообщила супруга руководителя алтайского социального центра «Рубикон», причиной смерти трех постояльцев стала ротавирусная инфекция.