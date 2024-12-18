В Мурманской области началась эвакуация пострадавших после столкновения поездов

Чибис сообщил о вылете вертолета для эвакуации пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Tекст: Дарья Григоренко

Чибис отметил в своем Telegram-канале, что к месту происшествия, где произошло столкновение двух поездов, направлен вертолет медицины катастроф. Это необходимо для оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим, поскольку место происшествия находится вдали от населенных пунктов, уточнил он.

Он также подчеркнул, что для вывоза пассажиров с места аварии подготовлены автобусы, которые доставят их в безопасные места для временного размещения и обогрева.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области получил травмы один подросток, всего пострадали 11 человек.

Напомним, в среду в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым.