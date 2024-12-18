Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Еврокомиссия перевела Киеву 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины
Еврокомиссия направила Киеву 4,1 млрд евро после выполнения условий реформ. Эти средства стали частью макрофинансового кредитования, достигшего теперь 16,1 млрд евро.
По данным пресс-службы, перевод транша в размере 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины произошел после выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.
Эти условия включали реформы в экономике, изменения в национальном законодательстве, а также регулирование бизнеса и рынка труда.
Европейский Фонд поддержки Украины представляет собой программу макрофинансового кредитования Киева, рассчитанную на 50 млрд евро до 2027 года.
С начала программы уже потрачено 16,1 млрд евро. Однако, учитывая текущие темпы кредитования, этих средств может не хватить на оставшиеся годы.
Ранее совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.
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