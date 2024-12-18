Еврокомиссия перевела Киеву 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины

Tекст: Александра Юдина

По данным пресс-службы, перевод транша в размере 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины произошел после выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.

Эти условия включали реформы в экономике, изменения в национальном законодательстве, а также регулирование бизнеса и рынка труда.

Европейский Фонд поддержки Украины представляет собой программу макрофинансового кредитования Киева, рассчитанную на 50 млрд евро до 2027 года.

С начала программы уже потрачено 16,1 млрд евро. Однако, учитывая текущие темпы кредитования, этих средств может не хватить на оставшиеся годы.

Ранее совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.