Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

Ректору РАНХиГС Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»

Правление станет частью структуры Наблюдательного совета, говорится в Telegram-канале «Россия – страна возможностей». Оно будет отвечать за стратегическое планирование, утверждение основных векторов развития организации, а также будет давать оценку эффективности ее деятельности.



Комиссаров участвовал в создании президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2018 году и с тех пор занимал должность генерального директора. Под его руководством платформа превратилась в крупнейшую социальную экосистему в России, объединяющую 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Ее аудитория превышает 20 млн человек из 89 регионов России и более 150 стран.

Cреди популярных инициатив платформы конкурсы «Лидеры России», «Это у нас семейное», а также проекты для школьников, студентов, специалистов и управленцев. Все они направлены на самореализацию, развитие талантов, личный и карьерный рост участников.

Генеральным директором президентской платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин, который с 15 мая 2024 года занимал должность исполнительного директора. Он также с февраля 2023 года является ректором Мастерской управления «Сенеж», где было запущено 20 новых системных программ для управленцев всех уровней.

Под началом Бетина продолжилась реализация флагманских проектов экосистемы «Россия – страна возможностей», развивается программа наставничества конкурса «Лидеры России», успешно завершен первый сезон конкурса «Это у нас семейное», дальнейшее развитие получила вся линейка проектов президентской платформы в целом.



