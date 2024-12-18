  • Новость часаКрымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области
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    Немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    Крымские татары призвали ООН признать полуостров российским
    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса
    Захарова назвала смехотворными слова США о непричастности к гибели Кириллова
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
    Израиль ответил на обвинение Турции в оккупации Сирии
    Эксперты назвали способы перехвата ракет средней дальности США в Европе
    США начали проверку SpaceX и Илона Маска
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    10 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    15 комментариев
    18 декабря 2024, 06:15 • Новости дня

    Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

    Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили орудия и пулеметные точки ВСУ под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллерийские расчеты разгромили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении с помощью гаубиц «Мста-С» и беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

    Артиллеристы российской группировки войск «Запад» нанесли удар по позициям ВСУ на Купянском направлении, уничтожив замаскированные орудия и пулеметные точки противника. Операция проводилась с использованием самоходных гаубиц «Мста-С», следует из Telegram-канала Министерства обороны.

    В ходе спецоперации разведчики выявили вражеские позиции в лесополосе при помощи дронов.

    Координацию огня и контроль результатов атаки выполняли операторы беспилотных летательных аппаратов. Благодаря кадрам, полученным с беспилотников, стало возможным подтвердить полное уничтожение всех выявленных целей.

    Ранее крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области.

    17 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Ректору РАНХиГС Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»

    Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили возглавить новую структуру – Правление АНО «Россия – страна возможностей».

    Правление станет частью структуры Наблюдательного совета, говорится в Telegram-канале «Россия – страна возможностей». Оно будет отвечать за стратегическое планирование, утверждение основных векторов развития организации, а также будет давать оценку эффективности ее деятельности.

    Комиссаров участвовал в создании президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2018 году и с тех пор занимал должность генерального директора. Под его руководством платформа превратилась в крупнейшую социальную экосистему в России, объединяющую 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Ее аудитория превышает 20 млн человек из 89 регионов России и более 150 стран.

    Cреди популярных инициатив платформы конкурсы «Лидеры России», «Это у нас семейное», а также проекты для школьников, студентов, специалистов и управленцев. Все они направлены на самореализацию, развитие талантов, личный и карьерный рост участников.

    Генеральным директором президентской платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин, который с 15 мая 2024 года занимал должность исполнительного директора.  Он также с февраля 2023 года является ректором Мастерской управления «Сенеж», где было запущено 20 новых системных программ для управленцев всех уровней.

    Под началом Бетина продолжилась реализация флагманских проектов экосистемы «Россия – страна возможностей», развивается программа наставничества конкурса «Лидеры России», успешно завершен первый сезон конкурса «Это у нас семейное», дальнейшее развитие получила вся линейка проектов президентской платформы в целом.


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    17 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате, погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

    В Москве произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов, передает RT.

    Информацию о его гибели подтвердил источник в правоохранительных органах.

    Также известно, что погиб и помощник Кирилова.

    По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда, где находился генерал-лейтенант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

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    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    17 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Обнаружена камера слежения за генералом Кирилловым

    Камера наблюдения за генералом Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга

    Обнаружена камера слежения за генералом Кирилловым
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы сообщили, что камера слежения за генералом Игорем Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга, припаркованном рядом с его домом.

    В Москве была обнаружена скрытая камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, сообщает ТАСС. Камера была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован рядом с его домом. Информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

    Он также сообщил, что из автомобиля были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

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    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    17 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

    Медведев потребовал уничтожить заказчиков убийства Кириллова

    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    В ходе совещания по оборонным госконтрактам он заявил, что заказчики убийства Кириллова находятся в Киеве, они известны – это военно-политическое руководство Украины, передает ТАСС.

    Медведев указал на то, что киевский режим сам признался в организации теракта против Кириллова. Он отметил, что «враги уже поспешили обнародовать информацию о своей причастности», несмотря на то, что расследование только началось.

    Политик подчеркнул, что «всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать».

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.

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    17 декабря 2024, 10:43 • Новости дня
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    Белый дом сообщил о принятии решения по ударам ATACMS вглубь России до выборов в США
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, решение было принято внутри администрации Байдена и не предусматривало консультаций с кандидатами на высший государственный пост, включая Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    При этом Кирби отметил, что с учетом смены власти Белый дом постарался объяснить свои решения новому президенту, чтобы донести «логику своих решений».

    Также Кирби подчеркнул важность прозрачности в передаче полномочий и обеспечения понимания принятых мер для избранного лидера.

    Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах. Известно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

    17 ноября The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Позднее команда Трампа заявляла, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    17 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова

    ООН не осудила теракт в отношении генерала Кириллова и призвала к сдержанности сторон

    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

    Организация призвала к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.


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    17 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО

    Зеленский потребовал у НАТО системы ПВО после отказа пригласить Украину в военный альянс

    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.

    В своем Telegram-канале украинский лидер подчеркнул, что страна нуждается в 12-15 таких системах, и выразил надежду на наличие политической воли у западных партнеров для исполнения этих обязательств, передает РИА «Новости».

    «И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров», – заявил Зеленский.

    Он также добавил, что эти обязательства по поставке систем ПВО были даны Западом после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в рамках укрепления своей обороноспособности.

    Ранее Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, отмечая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что действия Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

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    17 декабря 2024, 09:29 • Новости дня
    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель

    Жительница Суджи заявила о мародерстве украинских боевиков в Курской области

    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы.

    Как сообщает РИА «Новости», жительница города Суджи Курской области Наталья Разуменко предоставила свидетельства о действиях украинских боевиков. По ее словам, бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно заезжали в город и вывозили на Украину имущество, включая золото, технику и мебель.

    Разуменко рассказала в докладе, предоставленном МИД РФ, что мародерство совершалось в несколько этапов: «Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала – забирали машины, золото, деньги, все, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала – телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину».

    В настоящий момент Разуменко находится в пункте временного размещения, где она предоставила свои показания. Показания были включены в еженедельный доклад посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника, который занимается документированием преступлений киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики попытались дважды изнасиловать девочку в Судже в Курской области, а в результате обстрела дронами погиб мирный житель на трассе в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ убили волонтера, которая развозила обеды в Курской области.

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    17 декабря 2024, 08:04 • Новости дня
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве обнаружено тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой.

    Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщает ТАСС. Оперативные службы указали на наличие телефона рядом с Тиммой.

    Янис Тимма был известен как бывший муж певицы Анны Седоковой. Их брак был официально расторгнут на прошлой неделе по решению мирового судьи Хорошевского района Москвы, передает РИА «Новости». Пара поженилась в 2020 году.

    За свою карьеру Тимма играл в различных клубах по всему миру, включая «Зенит» и «Химки» в России. В сезоне 2018/2019 он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ с «Химками». В 2015 году его признали лучшим молодым игроком сезона в Единой лиге ВТБ. Он также выступал за такие клубы, как «Дарюшшафака» в Турции, «Баскония» в Испании и «Олимпиакос» в Греции. В составе сборной Латвии Тимма завоевал бронзу на чемпионате Европы среди молодежи в 2010 году.

    В октябре певица Анна Седокова подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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    17 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Китайский блогер сравнил цены на продукты в России и Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский блогер Сюй Хкукан рассказал о популярности российских магазинов в КНР и сравнил цены на основные продукты питания в двух странах, отметив, что мясо и молочные продукты дешевле в России, а овощи и фрукты – в Китае.

    Хкукан на стриме с ведущей Еленой Кононовой рассказал о росте популярности российских товаров в Китае, передает телеканал «360». По его словам, в стране открываются магазины, специализирующиеся на продаже продуктов из России, включая колбасу, сыры, молочные продукты и шоколад. Он объяснил это модой на российские товары и добавил, что в Китае сейчас насчитывается множество таких магазинов.

    По словам Хкукана, он был удивлен, увидев столько российских товаров в китайских городах, например, в Ханчжоу. При этом он отметил, что традиционные пищевые предпочтения китайцев включают рис, лапшу, овощи и соевые продукты. «В России я не нашел соевый сок – в Китае его очень любят», – отметил блогер.

    Хкукан также поделился, что хотя в Китае много российских магазинов, он предпочитает покупать эти товары непосредственно в России. Он заметил, что качество российских продуктов в китайских магазинах не всегда на высоте, так как их часто производят в самом Китае.

    Блогер отметил разницу в стоимости жизни между Москвой и Гуанчжоу. По его мнению, мясо и молочные продукты в России дешевле, в то время как овощи и фрукты в Китае обойдутся дешевле. Пол-литровый пакет молока в Китае стоит около 15 юаней, что составляет примерно 250 рублей.

    Хкукан также вспомнил о своем первом визите в Россию, когда он учился по обмену в РУДН. Он отметил, что в России многие, особенно в метро, предпочитают читать книги, в то время как в Китае молодые люди чаще заняты своими телефонами. Блогер также сравнил архитектуру двух стран, назвав китайскую более современной, а российскую – с элементами советского стиля, добавив, что в России все равно красиво.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев сравнил доступность медицины в России и в Европе.

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    17 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова

    В Москве при взрыве погиб помощник генерала Игоря Кириллова Илья Поликарпов

    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрыва в Москве погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, который активно занимался гуманитарной деятельностью.

    При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, передает ТАСС. Об этом сообщила супруга Поликарпова Наталья. Она отметила, что у них остались двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Наталья подчеркнула, что Илья был большим патриотом и любил Родину.

    Илья Поликарпов активно занимался гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ТАСС и фондом «Русское наследие». Одной из последних акций с его участием стала передача в ноябре средств и оборудования двум воинским подразделениям для безопасной работы в условиях боевых действий.

    Советник гендиректора ТАСС и руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев подчеркнул, что Поликарпов был очень ответственным и порядочным человеком, всегда выполнявшим свои обещания. Он отметил, что Поликарпов жил своей работой и семьей, и его утрата стала большой потерей. Хмелев добавил, что дружил с Поликарповым с юности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте, а также сообщалось, что в этом убийстве виден украинский след.

    Коментарии (6)
    17 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По данным Reuters, убийство начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.

    Reuters, ссылаясь на источники, заявляет, что за убийством генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, стоят украинские спецслужбы, сообщает RT.

    Агентство Reuters указывает, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) в Москве. Информация поступила от источников, близких к киевскому режиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в убийстве генерала Кириллова виден украинский след. Следователи начали допрос охраны дома генерала Кириллова. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.

    Коментарии (23)
    17 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима.

    Медведев подчеркнул, что руководство Украины заплатит за смерть Кириллова, который занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, передает ТАСС.

    Он отметил, что теракт против начальника войск РХБЗ является проявлением агонии бандеровского режима. Он также подчеркнул, что из последних сил киевский режим пытается оправдаться перед западными союзниками за неудачи на фронте, продлить войну и смерть.

    Медведев добавил, что, осознавая неизбежность военного поражения, украинское руководство наносит «трусливые и подлые удары в мирных городах».

    По его словам, попытки запугать российский народ и остановить наступление Российской армии обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова в Москве. Также сообщалось, что убийство Кириллова было совершено в рамках операции, организованной СБУ. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.

    Коментарии (47)
    17 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-лейтенант Игоря Кириллов ранее говорил о начавшейся на него охоте из-за разоблачения секретных биологических лабораторий, в том числе на Украине, заявил друживший с ним глава Костромской области Сергей Ситников.

    Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о трагической гибели его друга и земляка, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что Кириллов был почетным гражданином Костромской области и значимой фигурой для региона.

    «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе на территории Украины», – заявил Ситников. По его словам, Кириллов посвятил себя военной службе, начиная с детства, и добился выдающихся успехов, в частности возглавив Академию РХБ защиты.

    Ситников высказал уверенность в том, что для раскрытия преступления и наказания виновных будут приложены все усилия. Он также выразил соболезнования семье погибшего, включая жену Светлану и сыновей. Губернатор отметил высокий профессионализм Кириллова, который смог преобразовать Академию РХБ защиты и поднять ее на новый уровень научной и образовательной деятельности.

    Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате. В Сети появилось видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва.

    Коментарии (3)
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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации

    Условия для создания двух крупных котлов прямо сейчас формируют российские Вооруженные силы в зоне спецоперации – возле Курахово и возле Красноармейска (Покровска). Что происходит на данных участках фронта, как ВСУ пытаются противодействовать российскому наступлению – и можно ли на этом фоне ожидать от Украины нового «контрнаступа»? Подробности

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    Главным врагом российских баз в Сирии стала эстонский еврокомиссар

    Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики. Как отмечают эксперты, шансы ЕС повлиять на решение Дамаска по этому вопросу минимальны. Не исключено, что требование к сирийским властям – это личная инициатива главы европейской дипломатии эстонки Каи Каллас. Чем обусловлено желание Евросоюза и почему его почти невозможно реализовать? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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