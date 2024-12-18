У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.10 комментариев
Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили орудия и пулеметные точки ВСУ под Купянском
Российские артиллерийские расчеты разгромили замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении с помощью гаубиц «Мста-С» и беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.
Артиллеристы российской группировки войск «Запад» нанесли удар по позициям ВСУ на Купянском направлении, уничтожив замаскированные орудия и пулеметные точки противника. Операция проводилась с использованием самоходных гаубиц «Мста-С», следует из Telegram-канала Министерства обороны.
В ходе спецоперации разведчики выявили вражеские позиции в лесополосе при помощи дронов.
Координацию огня и контроль результатов атаки выполняли операторы беспилотных летательных аппаратов. Благодаря кадрам, полученным с беспилотников, стало возможным подтвердить полное уничтожение всех выявленных целей.
Ранее крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области.