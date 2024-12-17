У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.8 комментариев
Зеленский подписал закон об общественных работах для неплательщиков штрафов
Украинцы, не имеющие возможности уплатить штрафы, смогут отработать их на общественных работах, что предусмотрено новым законом, подписанным Владимиром Зеленским.
Как сообщает ТАСС, Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий возможность украинцам, не способным уплатить штрафы, исполнить наказание через общественные работы. Такое решение принимается в случае отсутствия у должника имущества и средств для уплаты штрафа.
Закон позволяет заменять штраф на общественные работы в пределах города или области. Предусмотрено, что взрослые могут работать не более четырех часов в день, или до восьми часов по желанию, но не менее 40 часов в месяц. Для несовершеннолетних длительность работ составляет максимум два часа в день и не менее 25 часов в месяц.
Также предполагается обеспечение транспортировки осужденных к месту проведения работ и обратно. Закон направлен на обеспечение исполнения наказаний в условиях отсутствия у должников возможности уплачивать штрафы.
Ранее Зеленский подписал закон о введении пробационного надзора, который станет альтернативой ограничения или лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу гражданина Украины и указал, что запрет на ношение георгиевской ленты нарушает свободу выражения, но при этом не вынес никаких решений в адрес Киева. Парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект, который упрощает получение гражданства для иностранцев, включая наемников, воюющих за Вооруженные силы Украины.