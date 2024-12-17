У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.7 комментариев
Экс-совладелец Внешпромбанка заочно получил 14 лет за хищение
Суд Москвы заочно приговорил экс-совладелеца Внешпромбанка Беджамова к 14 годам за присвоение 156 млрд рублей
Хамовнический суд Москвы заочно признал виновным экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова в присвоении 156 млрд рублей и заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Как передает ТАСС, суд удовлетворил гражданские иски Внешпромбанка на сумму более 143 млрд рублей.
Поскольку Беджамов находится в Британии и скрывается от следствия, судье пришлось рассматривать дело в заочном порядке. Следствие считает, что он совместно с сестрой Ларисой Маркус и другими членами преступной группы присвоили средства банка через выдачу невозвратных кредитов и незаконные списания с депозитных счетов клиентов.
Согласно следствию, преступная группа действовала с апреля 2009 года по декабрь 2015 года и включала в себя высокопоставленных сотрудников банка, таких как вице-президент Екатерина Глушакова и другие. Общий ущерб оценивается в 156 млрд рублей. Беджамов свою вину не признает, тогда как остальные соучастники уже были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские суды наложили обеспечительные меры на имущество бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова на общую сумму более 2 млрд долларов. Десять уехавших из России бизнесменов остались должны государству более 553 млрд рублей. Генеральный секретариат Интерпола решил прекратить розыск Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 млрд рублей, и удалить все файлы о нем из базы организации.