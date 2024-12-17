У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
В Госдуме предложили штрафовать за дарение алкоголя
Депутат Свинцов предложил штрафовать до 100 тыс. рублей за дарение алкоголя
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил вводить штрафы за дарение алкоголя, достигающие 100 тыс. рублей для юридических лиц, чтобы стимулировать более здоровые подарки.
В своем Telegram-канале он разместил проект поправок к закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Согласно предложениям, дарящие алкоголь могут быть оштрафованы на 5 тыс. рублей, а для должностных лиц штраф составит от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц сумма штрафа достигнет 100 тыс. рублей.
Свинцов объяснил свою инициативу необходимостью бороться с алкоголизмом в обществе. Вместо алкоголя он предложил дарить книги или абонементы в спортзал. По мнению Свинцова, подобные меры помогут снизить уровень потребления алкоголя и привить населению полезные привычки.
Ранее Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс, чтобы снизить его доступность и потребление. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о действенности запрета на скидки при продаже алкоголя для снижения его потребления в России.