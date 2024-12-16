Жога и Хинштейн поздравили детей Суджанского района Курской области с Новым годом

Жога сообщил в своем Telegram-канале , что директор суджанской школы №1 Сергей Кондонаиди обратился к нему с просьбой помочь в организации новогоднего праздника для детей, и он не мог остаться в стороне.

По его словам, силами волонтеров Национального центра помощи пропавшим была организована новогодняя елка, на которой 400 школьников получили подарки.

«Для родителей, учителей и всех нас это стало большим радостным событием», – подчеркнул Жога.

Жога выразил уверенность в том, что курская земля будет освобождена, и дети смогут вернуться в свои школы.

«Пока этого не случилось, будем всеми силами помогать семьям Суджанского района», – заявил Жога.

Александр Хинштейн в своем Telegram-канале также отметил, что Артем Жога помогает переселенцам Курской области с самого начала событий в августе. Он выразил благодарность полпреду президента России в Уральском федеральном округе и волонтерам Национального центра помощи за неравнодушие и готовность прийти на помощь.

Хинштейн особо подчеркнул, что Новый год – это время волшебства и радости для детей, и что улыбки на их лицах являются высшей наградой.