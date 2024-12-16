Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.0 комментариев
Выявлены 708 случаев хищения соцвыплат на нерожденных детей
В России выявили 708 фактов мошенничества с соцвыплатами и маткапиталом
В России выявлено более 700 случаев хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей, причинивших ущерб бюджету не менее 1 млрд рублей, в результате возбуждены 229 уголовных дел.
Более 700 случаев хищения социальных выплат и материнского капитала на нерождавшихся детей было выявлено на территории России, сообщает ТАСС. Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что ущерб от таких действий составил не менее 1 млрд рублей. По его словам, эти преступления были зафиксированы в 59 субъектах страны, и в настоящее время возбуждено 229 уголовных дел.
К уголовной ответственности по данным делам привлечены 217 человек. Курносенко отметил, что злоумышленники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, в которых утверждали, что стали свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлениям прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц, которые не сопровождались документами, подтверждающими факт рождения детей.
На основании этих поддельных документов МФЦ выдавались свидетельства о рождении. Курносенко пояснил, что в большинстве случаев таким образом оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить получаемые суммы социальных выплат и материнского капитала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новгороде были задержаны подозреваемые в хищении 60 млн рублей из средств материнского капитала, а через день стало известно, что один из подозреваемых читал книгу «Как украсть миллион».