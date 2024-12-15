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СМИ сообщили о ремонте четырех из шести эсминцев британских ВМС в Портсмуте
Telegraph сообщил о ремонте четырех из шести эсминцев британских ВМС в Портсмуте
Только два из шести современных эсминцев типа 45 британских ВМС находятся в рабочем состоянии, остальные четыре проходят ремонт в Портсмуте, написала британская The Telegraph/
По информации издания, на данный момент лишь треть эсминцев, стоящих на вооружении британских ВМС, находится в функциональном состоянии, передает РИА «Новости». В публикации говорится, что из шести современных эсминцев типа 45 четыре пока находятся на ремонтной верфи в Портсмуте. По мнению депутата Майка Мартина, такое количество функционирующих эсминцев вызывает крайнюю озабоченность.
«Имея всего два эсминца, мы просто не сможем защитить Лондон, не говоря уж о Соединенном Королевстве», – заявил он. Газета также отмечает, что численность надводного флота Британии достигла исторического минимума.
Кроме эсминцев, упоминаются и фрегаты. Из восьми фрегатов типа 23, находящихся на вооружении британских ВМС, в данное время функционируют шесть. В частности, эсминец Daring с момента ввода в эксплуатацию больше времени провел на верфи, чем в море.
Ранее заместитель главы минобороны Британии Алистар Карнс выразил опасения, что в случае конфликта с такими странами, как Россия, британская армия может быть уничтожена за шесть месяцев или год, как передавала газета Times.
Напомним, в феврале Times написала, что поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота.