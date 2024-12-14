Путин: России нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры

Путин: России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры

Tекст: Мария Иванова

«Не откладывая, нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры», – сказал Путин на пленарном заседании.

Он привел пример: «К 2026 году должен быть проведен капемонт школьных зданий – более 7,3 тыс. объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где необходим», – цититует его РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что власти должны учитывать мнение граждан при принятии решений, чтобы повысить качество жизни в стране.

Путин также отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.



