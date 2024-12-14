Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».13 комментариев
Путин: России нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры
Путин: России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры
Президент Владимир Путин заявил о необходимости постановки новых масштабных задач для России.
«Не откладывая, нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры», – сказал Путин на пленарном заседании.
Он привел пример: «К 2026 году должен быть проведен капемонт школьных зданий – более 7,3 тыс. объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где необходим», – цититует его РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что власти должны учитывать мнение граждан при принятии решений, чтобы повысить качество жизни в стране.
Путин также отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.