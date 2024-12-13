Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.4 комментария
Часть терминалов с января могут перестать принимать карты MasterCard и Visa
Терминалы Т-Банка с января могут перестать принимать карты MasterCard и Visa
С 1 января 2025 года терминалы Т-Банка могут перестать поддерживать карты международных платежных систем, сообщается в рассылке клиентам одного из российских банков.
С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa, передает ТАСС со ссылкой на информацию из рассылки клиентам Т-Банка.
Однако онлайн-платежи по картам этих платежных систем будут проходить без проблем. Кредитная организация рекомендует для стабильной оплаты оформить и использовать карту «Мир».
В июне «ТКС Холдинг» объявил о смене названия банка «Тинькофф» на Т-банк.