Песков напомнил о недружественных шагах США при Трампе

Песков напомнил о санкциях США против России при президенте Трампе

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что Россия помнит о недружественных шагах США во время предыдущего срока Дональда Трампа. Он отметил, что было бы ошибочно возлагать большие надежды на скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине после инаугурации Трампа, передает ТАСС.

По его словам, Россия имеет богатый опыт взаимодействия с американскими администрациями при разных президентах, включая администрацию Трампа в его первый срок.

«За время президентства Трампа свыше пятидесяти раз вводились санкции против России, происходило множество недружественных шагов по отношению к нашей стране», – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что забывать о прошлых событиях нельзя, и не нужно делать преждевременные выводы.

«Нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации», – отметил Песков, подчеркивая необходимость осторожного подхода к будущим отношениям с США.

Ранее Песков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении об опасности дальнобойных ударов вглубь России выразил позицию, совпадающую с московской.

До этого Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и его администрация пока не установили контакты с Дональдом Трампом после его избрания.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.