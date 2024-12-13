  • Новость часаМинобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
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    Европейские страны ссорятся из-за газа
    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    13 декабря 2024, 12:56 • Новости дня

    Песков: Cлова Трампа об ударах вглубь России совпали с позицией Москвы

    Песков отметил совпадение позиции Трампа с Москвой по ударам ракетами ATACMS в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности дальнобойных ударов вглубь России совпадает с позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И конечно, это нам импонирует», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что на данный момент преждевременно делать прогнозы о том, будет ли Дональд Трамп отменять разрешение на удары вглубь России, которое было выдано действующей американской администрацией.

    Он отметил, что стоит дождаться момента, когда Трамп официально займет свой пост в Овальном кабинете, чтобы делать выводы о его последующих действиях.

    Ранее Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    13 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности

    Армия и флот США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты LRHW на базе в Кап-Канаверал

    США испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    @ defense.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Американская армия и флот успешно завершили испытание гиперзвуковой ракеты Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), запущенной с космической станции на мысе Канаверал, сообщило Министерство обороны США.

    Армия и ВМФ США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты на базе в Кап-Канаверал. Это второе успешное испытание All Up Round (AUR) в этом году и первая живая стрельба для системы дальнобойного гиперзвукового оружия, следует из сообщения Минобороны США.

    По словам представителя Минобороны Кристин Вормут, разработка гиперзвукового оружия позволяет достигать гиперзвуковых скоростей на дальних дистанциях.

    Испытание имеет стратегическое значение для ВМФ США. Секретарь флота Карлос Дель Торо отметил, что «испытание знаменует важный этап в развитии передовых систем оружия». Он подчеркнул, что Navy продолжит интеграцию гиперзвуковых систем в свои надводные и подводные корабли.

    Собранная информация будет использоваться для первого оперативного развертывания армии и морского базирования гиперзвукового AUR. Разработка поддерживает стратегию национальной обороны, предоставляя командующим разнообразные возможности для поддержания и укрепления интегрированного сдерживания.

    «Гиперзвуковое оружие обеспечивает несравненную маневренность и выживаемость для точного наведения в зонах с ограниченным доступом», – заявил генерал Роберт А. Раш и подчеркнул, что сотрудничество между RCCTO и SSP помогает США сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Программы RCCTO армии США и программы SSP ВМС США сотрудничают с целью быстрого развертывания наземных и морских вариантов системы гиперзвукового оружия, которая будет отвечать критическим потребностям совместных боевых действий. Использование общей гиперзвуковой ракеты и возможности совместных испытаний позволяют вооруженным силам придерживаться более жестких сроков поставки и добиться экономии средств. Сотрудничество между RCCTO и SSP позволяет службам опережать возникающие угрозы и сохранять решающее преимущество на поле боя.

    Ранее США в 2020 году представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW), развертывание первой батареи которого планировалось к 2023 финансовому году, но было перенесено из-за проблем с интеграцией.

    Президент России Владимир Путин указывал, что на данный момент ни одна из стран не имеет аналогов гиперзвукового «Орешника» и Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США активно пытаются наверстать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    12 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Трамп допустил возможность войны с Ираном

    Трамп не исключил начало полномасштабного конфликта США с Ираном

    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вероятность начала войны с Ираном существует, передает ТАСС. В интервью журналу Time он отметил, что ситуация является очень нестабильной и непредсказуемой. «Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России. Свержение президента Сирии Башара Асада стало стратегическим крахом для Ирана. Администрация Джо Байдена намерена остановить миротворческие инициативы Дональда Трампа, используя нефть как инструмент давления на международной арене.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    13 декабря 2024, 09:36 • Новости дня
    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину

    Сенатор США Майк Ли потребовал прекратить финансирование Украины

    Сенатор США призвал прекратить финансировать Украину
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор-республиканец Майк Ли из Юты выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны США.

    Американский сенатор Майк Ли, представляющий республиканцев от штата Юта, обратился с призывом к прекращению финансовой помощи Украине, передает ТАСС.

    «Больше никаких чертовых денег Украине», – написал политик в соцсети.

    Эта эмоциональная реакция сенатора последовала после объявления Белым домом о выделении очередного пакета помощи Киеву.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставляют Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов, который включает боеприпасы, бронемашины и средства защиты.

    До этого президент США Джо Байден утвердил 72-й пакет военной помощи для Украины, включающий средства ПВО, дроны и артиллерию.

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    12 декабря 2024, 16:20 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России

    Трамп осудил запуск Киевом американских ракет по России и эскалацию конфликта

    Трамп раскритиковал Киев за использование американских ракет против России
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, обвинив его в эскалации конфликта из-за использования ракет американского производства против России и подчеркнув, что ситуация на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Киева, который использовал американские ракеты ATACMS для ударов по России, сообщает ТАСС.

    В интервью журналу Time Трамп подчеркнул, что категорически не согласен с подобными действиями и заявил, что данный шаг лишь ведет к эскалации конфликта. Он задался вопросом, почему такой подход избран, если это приводит к обострению ситуации. Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине является более сложным, чем проблемы на Ближнем Востоке.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    13 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Туск указал на проблемы Макрона при «рукопожатии с Дональдами»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обсуждения в Сети «доминирующего рукопожатия» избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о собственном «проблемном» рукопожатии с французским лидером.

    Телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсетей активно обсуждали «доминирующее рукопожатие» Трампа и Макрона в прошлую субботу во время встречи в Париже, передает РИА «Новости».

    Когда Трамп и Макрон встали для фотосессии, «будущий глава Белого дома неожиданно крепко сжал руку французского лидера, словно провел болевой прием», пишет «Российская газета».

    «Рукопожатия с Дональдами – это обычно целая проблема», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он опубликовал видеозапись собственного рукопожатия с Макроном перед переговорами 12 декабря в Варшаве. На нем Туск, приветствуя французского лидера, сымитировал борьбу на руках и затем по-дружески ударил его в грудь, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп посетил Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

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    12 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Медведев назвал Трампа талантливым победителем

    Медведев оценил Трампа как талантливого человека и предостерег от лозунгов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев назвал Дональда Трампа талантливым человеком, отметив его успех на выборах и предупреждая о предвыборных обещаниях по урегулированию кризиса на Украине.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о своем впечатлении от избранного президента США Дональда Трампа как от талантливого человека, сообщает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что Трамп смог одержать победу над своими политическими противниками, что, по его мнению, является свидетельством его таланта. «Трамп – человек талантливый. Он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил своих противников на лопатки. Это определенным образом характеризует его и его команду», – заявил Медведев.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что обещания Трампа урегулировать украинский кризис «за день» следует воспринимать как предвыборный лозунг. Он подчеркнул, что урегулирование такого сложного конфликта невозможно за столь короткий срок, что делает заявления Трампа частью его предвыборной риторики. «О возможности урегулировать такой сложнейший кризис за один день я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов», – отметил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы. Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США. Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    12 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях забавным видео, в котором его отец пинком выгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time, где изображен человек года, и сам занимает его место.

    На видео Трамп-старший танцует и пинком «сбрасывает» Зеленского, становясь на его место, передает РИА «Новости».

    Журнал Time, по ожиданиям, намерен объявить Дональда Трампа человеком года после его победы на президентских выборах в США. В 2022 году это звание было присвоено «духу Украины» и Владимиру Зеленскому.

    Ранее Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

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    13 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Япония начала готовиться к торговой войне Трампа с Китаем

    Bloomberg: Япония снизит зависимость от Китая и Мексики из-за тарифов Трампа

    Япония начала готовиться к торговой войне Трампа с Китаем
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что Япония должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

    Япония должна быть готова к тарифам, которые Дональд Трамп может ввести против Китая, Канады и Мексики, заявил советник по национальной безопасности премьер-министра Японии Сигэру Исибы Акихиса Нагасима. В интервью Bloomberg он рассказал, что провел «откровенные» обсуждения с членами команды Трампа во время недавней поездки в США.

    Трамп угрожаает ввести 25% тарифы против Канады и Мексики, если эти страны не усилят меры по контролю за потоком мигрантов и фентанила в США. Он также заявил о планах ввести дополнительные 10% тарифы на товары из Китая. По словам Нагасимы, такие меры могут подтолкнуть японские компании к сокращению зависимости от этих стран.

    Кроме того, Трамп планирует ввести глобальные тарифы до 20%, которые могут затронуть Японию непосредственно.

    «Японские компании будут стараться реорганизовать цепочки поставок, и я считаю, что Япония также предпримет такие усилия, что будет экономически рационально», – отметил Нагасима.

    Он подчеркнул важность взаимодействия Японии с США в вопросах обороны и экономических связях.

    Нагасима также выразил обеспокоенность политической нестабильностью в Сеуле из-за попыток президента Юн Сок Еля ввести военное положение, что может повлиять на сотрудничество в сфере безопасности в регионе.

    Накануне стало известно, что европейские компании увеличили запасы товаров на складах в США перед инаугурацией Трампа из-за опасений новой протекционистской политики и повышения пошлин на продукцию из Евросоюза

    Между тем канадская провинция Онтарио рассматривает отключение подачи электроэнергии в соседние штаты США в ответ на возможное введение тарифов на канадские товары Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    13 декабря 2024, 06:12 • Новости дня
    CBS узнал о намерении Си Цзиньпина отказаться от посещения инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в январе, несмотря на приглашение, сообщил канал CBS.

    По словам источников CBS, визит Си Цзиньпина «не ожидается». От Китая на инаугурации может присутствовать посол в США и, возможно, другие официальные лица КНР, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по данным CBS,  направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне.

    Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая к взаимодействию с администрацией Трампа; при этом СМИ указывали, что возвращение Трампа в Белый дом может принести для Китая новые риски.


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    13 декабря 2024, 00:45 • Новости дня
    Ермак опроверг встречу с Келлогом в США

    Ермак опроверг встречу с будущим спецпосланником Трампа по Украине Келлогом в США

    Tекст: Антон Антонов

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не встречался во время последнего визита в США с Китом Келлогом, которого избранный американский президент Дональд Трамп собирается назначить спецпосланником по Украине.

    Ермак отметил, что был знаком с Келлогом еще до его назначения и встречался с ним во время предыдущих визитов в Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «В этот раз мы с ним разминулись. Он должен был быть на встрече с Майком Уолтцем, но я приехал из Флориды, а Келлог полетел во Флориду. Поэтому в этот раз мы с ним не встречались», – заявил Ермак.

    Ермак также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине, а ключевым автором мирного плана является Келлог.

    Украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. СМИ сообщали, что на встрече были представители будущей администрации Белого дома – Келлог и Майк Уолц, который должен стать советником Трампа по нацбезопасности.

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