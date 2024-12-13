Американская пара застрелена в западной Мексике

The New York Times: Пара из США убита в мексиканском штате Мичоакан

Tекст: Мария Иванова

В западной части Мексики были застрелены двое граждан США, сообщает New York Times.

Эти убийства стали серьезным вызовом для нового президента Мексики, Клаудии Шейнбаум, которая обещала бороться с насилием в стране.

Атака произошла в Ангамакутиро, городке штата Мичоакан, где за контроль над экономикой и наркотрафиком борются различные преступные группировки.

Рафаэль С., 53 года, и Мария Глория А., 50 лет, были жителями Калифорнии и приехали в Мексику в конце ноября, чтобы провести праздники с семьей. Мужчина родился в США, а женщина – в Мексике, но имела американское гражданство, отмечает газета.

Тела пострадавших были найдены в автомобиле, обстрелянном неизвестными. Женщина погибла на месте, мужчина умер от ранений в больнице. Представитель посольства США в Мексике сообщил, что американские власти в курсе произошедшего и следят за ситуацией.

Госдепартамент США подтвердил факт убийства двух граждан и выразил готовность оказать консульскую помощь.

Трагедия произошла на фоне других случаев насилия в регионе, включая убийство начальника полиции и похищение бывшего мэра. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что активно работает над снижением уровня преступности в стране. Ее стратегия включает в себя предотвращение вовлечения молодежи в криминальные структуры, усиление национальной гвардии и полиции, а также координацию между федеральными и местными властями. Но, несмотря на усилия правительства, насилие в регионе по-прежнему продолжается, заключает NYT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на действующего президента Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.