Королева разочаровалась в Пугачевой после личной встречи

Королева рассказала о разочаровании в Пугачевой после личной встречи

Tекст: Ольга Иванова

Наташа Королева в интервью «ИЗОЛЕНТА live» на RUTUBE вспомнила о своем первом разочаровании в Алле Пугачевой, сообщает StarHit.

По словам Королевой, встреча с примадонной оставила неприятный осадок из-за негативного отношения, с которым она столкнулась в юности. «У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение», – поделилась она в эфире программы.

Исполнительница хита «Маленькая страна» не раскрыла деталей конфликта, но отметила, что ожидала более теплого приема от кумира. Примадонна, по словам Королевой, переживала в тот период сложный этап жизни, что могло повлиять на ее поведение. Наташа отметила, что с годами она начала лучше понимать сложные периоды, через которые проходят женщины, и что ее опыт с Пугачевой дал ей необходимые жизненные уроки.

Несмотря на трудности, Королева смогла добиться успеха и завоевать любовь зрителей. Песня «Желтые тюльпаны», представленная в эфире «Утренней почты» 8 марта 1990 года, принесла ей мгновенную известность. Однако слава оказалась не только приятной, но и сложной для молодой звезды, которая неожиданно оказалась на виду у всей страны.

Ранее российская артистка балета Анастасия Волочкова назвала Аллу Пугачеву простым и открытым человеком, а также святой, которая имеет право на все, что захочет.