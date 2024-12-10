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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

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    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    11 комментариев
    10 декабря 2024, 15:56 • Новости дня

    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»

    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил работу российских общественников и правозащитников.

    «Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово «заступничество». Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», – приводит его слова пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Ранее Путин заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    9 декабря 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    Путин назначил Матвиенко главой Совета по демографической политике
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

    Как сообщает ТАСС, Совет будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

    Путин поручил Матвиенко в течение месяца представить на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

    Вместе с этим упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    10 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным
    Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дети активно пользуются возможностью отправить обращение в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в основном «заказывают» новогодние подарки, рассказала специалист кол-центра.

    Специалист кол-центра рассказала, что дети активно используют возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», часто обращаются с просьбами, связанными с подарками на Новый год, передает ТАСС.

    По данным канала «Россия-1», больше всего обращений поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Прямая линия, на которой можно задать вопрос Владимиру Путину, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря.

    Впервые в обработке вопросов использован искусственный интеллект для анализа и классификации обращений. Специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко рассказал, что ИИ переводит сообщения из голосового формата, выделяет основные темы и проблемные вопросы, передает РИА «Новости».

    Чаще всего россияне обращаются по вопросам состояния жилья, здравоохранения, ремонту дорог, работе управляющих компаний, соцвыплат, помощи в поиске родных и вопросам военной спецоперации. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону, который используется в 40% случаев. Социальные сети занимают второе место по популярности, ими пользуются в 30% случаев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к прямой линии Путина.

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    9 декабря 2024, 17:22 • Новости дня
    Саблин: На встрече с Путиным обсуждалось развитие беспилотной авиации

    Путин на встрече с Героями России обсудил развитие беспилотной авиации

    Tекст: Ольга Иванова

    На неформальной встрече с Героями России президент Владимир Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    На неформальной встрече президента России Владимира Путина с Героями России обсуждалась тема развития беспилотной авиации, пишет ТАСС.

    Участник встречи депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин отметил важность этого направления и сообщил, что министерство обороны готовит предложения по развитию беспилотной авиации. Путин подтвердил, что это будущее направление, и в настоящее время ожидаются конкретные предложения от министерства.

    Кроме того, Саблин подчеркнул, что обсуждение темы специальной военной операции на Украине и урегулирования конфликта не велось. По его словам, Путин ранее летом обозначил свои условия урегулирования, такие как вывод украинских сил из Донбасса, нейтральный статус Украины и отмена санкций. Президент считает, что эти условия остаются неизменными и актуальными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин вручал медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество на Украине, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в рамках празднования Дня Героев Отечества, и подчеркивал, что проявленная ими решимость не оставляет сомнений в победе России.

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    9 декабря 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин предложил ужесточить ответственность за манипуляции на финрынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации.

    Предложено увеличить минимальный размер ущерба, необходимого для уголовного преследования, до 100 млн рублей, следует из списка поручений на сайте Кремля.

    Это изменение направлено на либерализацию некоторых норм, передает ТАСС. Вместе с тем планируется ужесточение других требований, таких как срок давности привлечения к административной ответственности за манипуляции на финансовом рынке.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае призвала повышать «катастрофически низкие» штрафы за манипулирование рынком.

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    9 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о приверженности России укреплению ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стоит на стороне укрепления Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и повышения ее авторитета на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентов стран – участниц ОДКБ.

    «Хотел бы также отметить, что сотрудничество в рамках ОДКБ выстраивается в духе союзничества, боевого братства, взаимной выручки. Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета, роли обеспечения мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве, солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной и неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность обеспечения комфортной миграции для жителей страны. На встрече с лидерами парламентов стран ОДКБ российский лидер заявил, что концепция миграционной безопасности и рекомендации по совершенствованию законодательства в этой сфере уже подготовлены.

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    10 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    Кадыров назвал сигналом Западу выступление Путина на вручении наград

    Кадыров: Путин на вручении наград предупредил Запад о недопустимости угроз России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, подчеркнул, что Россия не допустит подрыва своей целостности и суверенитета, он дал ясный сигнал всем недоброжелателям, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал заявление президента Путина, сделанное на церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

    По его словам, заявление Путина стало ясным сигналом Западу о недопустимости подрыва целостности и суверенитета России.

    «Президент России в своей речи заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружие», – написал Кадыров.

    Глава Чечни также отметил, что Путин подчеркнул мужество и героизм участников специальной военной операции, выразив уверенность в победе благодаря решимости и стойкости российских бойцов.

    «Путин акцентировал внимание на исторической значимости свободы и независимости страны», – добавил лидер Чечни.

    Кадыров подчеркнул, что поддерживает заявление Путина, добавив, что единство и сплоченность народов России являются залогом ее силы. По его словам, военнослужащие, добровольцы и сотрудники специальных подразделений, вставшие на защиту страны, демонстрируют стойкость, мужество и героизм.

    Кадыров также отметил, что сегодня Россию боятся и уважают во всем мире благодаря четким приоритетам, обозначенным Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции.

    Путин также заявил, что покорить, сломить Россию никому не удастся, потому что на ее стороне и правда, и сила оружия, и сила духа.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и была посвящена Дню Героев Отечества.

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    10 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Москалькова подчеркнула важность выполнения задач Путина

    Уполномоченный по правам человека назвала задачи Путина приоритетом для власти

    Tекст: Максим Попов

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что выполнение задач Владимира Путина в рамках спецоперации стало главной целью для российских властей, подчеркнув значимость соблюдения прав участников СВО.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала интервью РИА «Новости», в котором подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Путиным в рамках специальной военной операции, является наивысшей целью для российского государства. Она отметила, что в настоящее время нет более значимой задачи для органов государственной власти.

    «Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании», - сказала омбудсмен.

    Москалькова также подчеркнула важность соблюдения прав участников специальной военной операции, отметив, что система гарантий, разработанная для них, должна соблюдаться в полном объеме, включая все детали и дух, заложенный законодателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский уполномоченный по правам человека опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать. Также сообщалось, что РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области.

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    10 декабря 2024, 12:54 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать перенос Соловецкого камня

    Песков заявил, что перенос Соловецкого камня на Лубянке решает город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль оставил без комментариев предложение перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как это относится к компетенции городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль отказался комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки в Москве, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, а решение об этом принимает город. Он отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в вопросы, которые находятся в ведении городских властей.

    Разговоры о переносе Соловецкого камня были вызваны заявлением главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Фадеев выступил за перенос монумента, аргументируя это тем, что акции возле него носят не памятный, а политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    10 декабря 2024, 13:29 • Новости дня
    Кремль пообещал не оставить без внимания обращения детей с «заказом подарков»

    Песков: Обращения детей с «заказом подарков» не останутся без внимания

    Tекст: Вера Басилая

    Обращения детей на прямую линию с «заказом подарков» не останутся без внимания, но выполнить все просьбы не представляется возможным, особенно к Новому году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что обращения детей на прямую линию с президентом России, связанные с «заказом подарков», не останутся без внимания, передает ТАСС.

    «По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», – отметил Песков.

    Несмотря на это, он заверил, что все обращения будут приняты к сведению и проанализированы.

    Песков также напомнил, что после проведения мероприятия «Народный фронт» продолжает работу в течение всего года, рассматривая каждое поступившее обращение.

    Ранее специалист кол-центра отметил, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Песков сообщил, что женщины направили больше всего обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 12:41 • Новости дня
    Песков раскрыл темы встречи Путина с правозащитниками

    Кремль: Путин обсудит с правозащитниками образование, миграцию и пропавших на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит с правозащитниками систему школьного образования, миграционную политику и совершенствование механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил основные темы, которые будут обсуждаться на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с участием Владимира Путина, сообщает ТАСС. Президент намерен обсудить вопросы системы школьного образования, миграционную политику и механизмы поиска пропавших без вести в зоне специальной военной операции (СВО).

    По словам Пескова, вступительное слово будет предоставлено президенту, после чего советник президента и председатель совета Валерий Фадеев расскажет о реализации предыдущих поручений. Он также затронет темы школьного образования и миграционной политики в своем выступлении.

    Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова поделится на встрече своими предложениями по совершенствованию механизмов поиска пропавших без вести в зоне СВО. Это одна из ключевых тем, которая будет обсуждаться с правозащитниками на заседании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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