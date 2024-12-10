Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил работу российских общественников и правозащитников.
«Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово «заступничество». Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», – приводит его слова пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
Ранее Путин заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).