Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Главный флаг Украины сняли с флагштока в Киеве
В украинской столице главный флаг страны сняли с флагштока для замены из-за повреждений, вызванных плохими погодными условиями, сообщили в горадминистрации.
Главный флаг Украины, установленный в Киеве около монумента «Родина-мать», снят с флагштока из-за повреждений, вызванных неблагоприятными погодными условиями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение администрации.
Полотнище флага будет заменено.
Повреждения флага были вызваны дождем и снегом. Температура в Киеве составляет около нуля градусов.
Работы по замене флага планируется завершить к вечеру 11 декабря.
Ранее в Казахстане начали расследование после инцидента с показом флага Украины на LED-экране в Астане. Изображение сменило российский государственный флаг, который был показан в честь визита президента России Владимира Путина.