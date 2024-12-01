Пожар в цехе Екатеринбурга локализовали

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», сотрудники МЧС России успешно локализовали пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге.

По информации МЧС России, при пожаре пострадал один человек, а с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. В результате инцидента обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, предотвращая возможное возобновление огня.

В МЧС России сообщили: «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге». Спасательные работы продолжаются, и ситуация находится под контролем спасателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге произошел крупный пожар, который охватил площадь 1,5 тыс. кв. метров в цехе по производству полистирола.