Экс-чиновник Минобороны обжаловал 7,5-летний условный срок

Экс-чиновник Минобороны Николай Развозин обжаловал приговор по делу о взятке и мошенничестве в Верховном суде

Tекст: Денис Тельманов

Бывший заместитель начальника 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, Николай Развозин, подал жалобу в Верховный суд России на приговор, который предусматривал 7,5 года лишения свободы условно по делу о взятке, сообщает ТАСС. Пока дата рассмотрения жалобы не назначена, сообщили в суде.



Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга признал Развозина виновным в получении взятки и приговорил к условному сроку. Подсудимый также обвинялся в покушении на мошенничество, согласно ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Развозин признал свою вину по всем пунктам обвинения и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд установил, что Развозин, занимая свою должность, вступил в сговор с коллегами для получения взяток за подписание актов приема объектов, построенных для оборонного ведомства. Организованная группа, частью которой был Развозин, получила более 20 млн рублей, из которых экс-чиновник присвоил более 4 млн рублей. Кроме того, он пытался похитить 400 тыс. рублей у компании «СПК».

Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск. Военно-строительная компания подала в арбитражный суд Москвы два иска к субподрядчику на сумму 24,1 млрд рублей, включая иск на 21,1 млрд рублей, который приняли к производству. Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более четырех млрд рублей.