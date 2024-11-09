Стало известно о строительстве «кузнечика» для Амур-СПГ

Стало известно о начале строительства экспериментального «кузнечика» для ракеты «Амур-СПГ

Tекст: Мария Иванова

Начало изготовления «хоппера» для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» запланировано на следующий год, сообщает ТАСС. Замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Игорь Пшеничников подтвердил это намерение на научно-популярном фестивале «ВНауке».

«Хоппер», также известный как «кузнечик», будет использоваться для отработки ключевых технологий, включая повторное включение двигателя во время полета и использование сжиженного природного газа в качестве топлива. Это станет важным шагом в развитии многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

Ранее в октябре гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что испытания многоразовой ступени ракеты «Амур-СПГ» начнутся с применением «хоппера». В настоящее время ведется поиск подходящих площадок для проведения испытаний.

Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали контракт на разработку эскизного проекта космического комплекса «Амур-СПГ» в октябре 2020 года. Ракета будет запускаться с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что ракета «Амур-СПГ» будет более долговечной, чем Falcon 9 от SpaceX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что новая многоразовая метановая ракета «Амур-СПГ» должна заменить легендарные «Союзы» в течение 15 лет. Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ» запланирован на 2030 год.