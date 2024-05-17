Легендарную ракету «Союз» пообещали заменить через 15 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ракета-носитель «Амур» через 15 лет должна заменить ракету-носитель «Союз», чтобы сделать ее такой же надежной, ведется работа над организацией различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение достижения данного показателя с применением компьютерного моделирования, передает РИА «Новости».

Баранов добавил, что используемую сейчас в российской космонавтике ракету «Союз-2» в различных модификациях запускали больше тысячи раз.

По словам Баранова, ежегодно от 16 до 20 ракет «Союз-2» выполняют запуски полезных нагрузок с космодромов Плесецк (Архангельская область), Восточный (Амурская область) и Байконур (Казахстан), на 2024 год запланировано около 20 пусков.

Он добавил, что частные заказчики пусковых услуг проявляют интерес к новой российской ракете среднего класса «Союз-5», планируется продвижение этой ракеты на международном рынке, а производитель готов наращивать производство «Союза-5» в соответствии с планами коммерческих заказчиков.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что пуск ракеты-носителя «Амур-СПГ» запланирован на 2030 год.