В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.11 комментариев
Артиллеристы поразили технику ВСУ в Сумской области
Артиллерийские расчеты группировки «Север» успешно уничтожили места размещения личного состава и боевой техники ВСУ в Сумской области, Минобороны России опубликовало соответствующее видео.
Цели уничтожили ударом расчетов реактивных систем залпового огня группировки войск «Север», указало ведомство в своем Telegram-канале.
В октябре Минобороны опубликовало видео уничтожения пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области.
В ноябре бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области.