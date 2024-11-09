Российская гимнастка и чемпионка мира Семенова решила выступать за Армению

Tекст: Алексей Дегтярев

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», – пояснила ТАСС Текель.

При этом спортсменка не отказывается выступать на внутрироссийских стартах и от соревнований своего имени в Великом Новгороде

«Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на ее деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», – добавила собеседница.

Семеновой 26 лет, с 2015 года не входит в основной состав сборной России. В прошлом она завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы 2014 года, а также стала чемпионкой мира в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя лентами.

Она отбывала дисквалификацию с 2018 по 2020 год за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе был обнаружен фурасемид, способствующий выведению запрещенных веществ. Сейчас спортсменка сосредоточена на индивидуальных упражнениях и стремится вернуться на международную арену.

С 13 по 15 декабря в Ереване пройдет Кубок дружбы, где Семенова выступит за Федерацию художественной гимнастики Армении.