Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

Путин заявил о вырождении западного либерализма

«Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

По его словам, угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. «Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», – сказал глава государства.



Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.