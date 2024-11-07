Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству
Россия неоднократно останавливала тех, кто стремился к мировому господству, так будет и впредь, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Снова кое у кого возникла мысль, что мир без России будет лучше. Тогда старались закончить с Россией, развалить все, что осталось после развала Советского Союза – и сейчас, похоже, тоже кто-то об этом мечтает, думает, что мир будет послушнее, будет лучше управляться. Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они.