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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 21:22 • Новости дня

    Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

    Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия неоднократно останавливала тех, кто стремился к мировому господству, так будет и впредь, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Снова кое у кого возникла мысль, что мир без России будет лучше. Тогда старались закончить с Россией, развалить все, что осталось после развала Советского Союза – и сейчас, похоже, тоже кто-то об этом мечтает, думает, что мир будет послушнее, будет лучше управляться. Но Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они.

    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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    7 ноября 2024, 20:10 • Новости дня
    Путин заявил о вырождении западного либерализма
    Путин заявил о вырождении западного либерализма
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинств. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    По его словам, угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. «Что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, и расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    7 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин: Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен
    Путин: Нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

    «Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

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    7 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

    «Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.

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    7 ноября 2024, 20:07 • Новости дня
    Путин заявил, что следующие 20 лет в мире могут стать еще более сложными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    «Непредсказуем современный мир – это уж точно, – подчеркнул российский лидер. – Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным». «А насколько – конечно, зависит от множества, большого количества факторов», – уточнил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США

    Песков: Путин открыт к контактам на основе равноправия и уважения

    Песков заявил о готовности Путина налаживать отношения с США
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о своей готовности устанавливать, продолжать и расширять контакты с теми, кто готов к сотрудничеству с Россией на равноправной основе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент Путин неоднократно говорил, что он готов к установлению, продолжению, расширению контактов со всеми, кто готов это делать с Россией на основе равноправия, уважения друг друга и принятия во внимание интересов и озабоченностей друг друга», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что «президент Путин был и остается открытым для таких контактов».

    Ранее Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 13:57 • Новости дня
    Киселев заявил о послании Путина для мира

    Путин формулирует послание для мира, заявил Киселев на Медиафоруме СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

    На Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин формулирует важное послание для всего мира, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Путин, основавший агентство «Россия сегодня», транслирует свое видение мира, а медиагруппа помогает донести его идеи как напрямую, так и косвенно.

    Киселев отметил, что Путин обладает концепцией мироустройства, позволяющей учитывать различные точки зрения.

    «Путин исходит из того, что он не диктует, а слушает и впитывает», – заявил руководитель медиагруппы. По его мнению, понимание Путина способствует пониманию России и мировых процессов, которые президент фактически программирует.

    Также на форуме Киселев рассказал о частых вопросах со стороны представителей СМИ стран БРИКС, в которых они интересуются, что может предложить Россия. Генеральный директор ответил, что Россия предлагает свободу быть собой в условиях многополярности и новых мировых форматов. По его словам, это не более чем просьба к каждому быть самими собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай».

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    7 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин назвал НАТО анахронизмом

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

    «В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что в случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено.

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    7 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой
    Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, сейчас под угрозой, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремятся к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    «А под угрозой на самом деле совсем другое – под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная им на некоторое время в конце ХХ столетия. Но еще раз хочу это сказать, да и присутствующие здесь, в этом зале, понимают: любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия нужна миру.


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    7 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству

    Новое устройство возможно только на принципах многоголосия. А тому, кто хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    «Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась борьба.


    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    Песков опроверг слухи о контактах Путина и Трампа после выборов президента США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах контактов между ним и президентом России Владимиром Путиным не было, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Нет, это неправда», – ответил Песков на вопрос о том, поздравил ли Путин Трампа с победой, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что контактов с момента избрания Трампа не было. Когда речь зашла о планах на будущие контакты между Путиным и Трампом, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно.

    Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако пояснял, что президент России открыт к диалогу с США. Песков также не исключал возможность общения этих двух политиков до инаугурации Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия прибегает к применению силы исключительно в ответ на агрессию оппонентов и будет предпринимать все меры для защиты страны и ее граждан, если другие аргументы не работают.

    «За столетия своей истории человечество привыкло, что предельный способ разрешения противоречий – выяснение отношений при помощи силы. Да, такое тоже бывает: «Кто сильнее, тот и прав». Этот принцип тоже работает… Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина и всегда будем добиваться своих целей», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.

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