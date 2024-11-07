Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой
Монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, сейчас под угрозой, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремятся к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.
«А под угрозой на самом деле совсем другое – под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная им на некоторое время в конце ХХ столетия. Но еще раз хочу это сказать, да и присутствующие здесь, в этом зале, понимают: любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что Россия нужна миру.