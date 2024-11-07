Путин заявил, что возникшая после развала СССР монополия Запада под угрозой

«И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремятся к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

«А под угрозой на самом деле совсем другое – под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная им на некоторое время в конце ХХ столетия. Но еще раз хочу это сказать, да и присутствующие здесь, в этом зале, понимают: любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия нужна миру.



