Путин: Россия нужна миру

«Совсем недавно коллективный запад, так называемый коллективный запад, предпринял беспрецедентную попытку отлучить Россию от мировой системы – экономической и политической. Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории. Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный, нокаутирующий удар, от которого она уже просто не оправится, перестанет быть одним из ключевых элементов международного обихода», – сказал глава государства. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.



«Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя. <...> Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что западный либерализм выродился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли.