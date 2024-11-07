Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Зеленский впервые с начала СВО посетил Венгрию для участия в саммите ЕС
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации посетил Венгрию, где он примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
Зеленский прибыл в Будапешт, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, это стало первым визитом Зеленского в Венгрию с начала спецоперации, передает «Комсомольская правда».
Отмечается, что основная цель визита Зеленского – заручиться поддержкой стран Евросоюза в преддверии встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом и охарактеризовал телефонный разговор как «чудесный».
Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.