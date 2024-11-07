Зеленский впервые с начала СВО посетил Венгрию для участия в саммите ЕС

Tекст: Александра Юдина

Зеленский прибыл в Будапешт, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, это стало первым визитом Зеленского в Венгрию с начала спецоперации, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что основная цель визита Зеленского – заручиться поддержкой стран Евросоюза в преддверии встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Зеленский созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом и охарактеризовал телефонный разговор как «чудесный».

Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.