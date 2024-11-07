При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.9 комментариев
Российские войска выбили ВСУ с позиций у Золотаревки
Военные эксперты сообщили о продвижении войск России в ЛНР к Северску
Российские войска выбили украинские силы из позиций возле Золотаревки в ЛНР, улучшив тактическое положение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские вооруженные силы выбили подразделения вооруженных сил Украины с позиций северо-западнее Золотаревки в Луганской народной республике, передает ТАСС. Согласно информации, предоставленной Марочко, российские войска смогли продвинуться в сторону Северска, находящегося в Донецкой народной республике, тем самым улучшив тактическое положение на этом направлении.
Марочко подчеркнул успешные действия российских войск, заявив: «В ходе активных действий ВС РФ удалось выбить противника с занимаемых позиций северо-западнее Золотаревки». Согласно его данным, продвижение российских войск шло западнее от населенного пункта Верхнекаменское.
Также эксперт отметил, что сложившаяся ситуация создает угрозу для украинских военных, которые находятся юго-западнее Белогоровки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЛНР сообщила об уничтожении 11,8 тыс. солдат ВСУ на своих рубежах сообщил военный эксперт Андрей Марочко. ФСБ задержала в ЛНР бывшего боевика украинского националистического батальона.