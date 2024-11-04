Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.3 комментария
Марочко сообщил об уничтожении 11,8 тыс солдат ВСУ на рубежах ЛНР
Российские военные уничтожили 11,8 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР за неделю
Российские военные за неделю уничтожили 11,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, отражая 45 контратак украинской армии и нанося значительные потери в технике и вооружении.
Российские военнослужащие за минувшую неделю уничтожили 11,8 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за этот же период было отражено 45 контратак ВСУ.
Марочко уточнил, что операции проводились в Харьковской области и на территориях Луганской и Донецкой народных республик. С 26 октября по 1 ноября 2024 года группировки «Запад» и «Юг» отбили атаки противника, добавив, что потери увеличились на 510 солдат по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, российские силы уничтожили 196 единиц автомобильной техники, 89 бронемашин, 5 танков и 3 пусковые установки реактивных систем залпового огня. Были также повреждены 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 30 полевых складов с боеприпасами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Запад» продвинулись в направлении села Терны под Кременной заявляли в Минобороны России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины частично потеряли контроль под Кременной в результате действий российских подразделений.