  • Новость часа Правящая коалиция распалась в Германии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек
    Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой
    Любимова прокомментировала замену писателей и художников искусственным интеллектом
    Киркоров стал самым дорогим новогодним исполнителем
    Орбан: Победа Трампа ставит перед ЕС вопрос о смене стратегии по Украине
    Победа Трампа ввела Германию и ЕС в состояние шока и растерянности
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним до выборов мировыми лидерами
    Трамп исключил назначение своих детей на должности в новой администрации
    Макрон обратился к странам ЕС после победы Трампа
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Трамп хочет лепить из России таран против Китая

    В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа

    Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.

    0 комментариев
    7 ноября 2024, 02:53 • Новости дня

    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры

    Депутат Рады Дмитрук сообщил о разрешении сотрудникам военкоматов взламывать квартиры при поиске призывников на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине власти разрешили сотрудникам военкоматов «ломать двери» в квартирах мужчин призывного возраста, чтобы забрать их для мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    «Друзья, у нас беда продолжается, зеленый террор крепчает… Готовятся квартирные обходы!» – приводит слова Дмитрука РИА «Новости».

    По его словам, сотрудникам военкоматов разрешено «проникновение в частную собственность – квартиры, дома, бизнес, предприятия, неважно». «Заходить будут везде, где смогут!» – заявил он, подчеркнув, что «ломать двери разрешено».

    Дмитрук отметил, что данное решение позволит сотрудникам военкоматов обходить все препятствия и игнорировать наличие в жилье детей, инвалидов или пенсионеров. Он добавил: «Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях на Украине, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось.

    6 ноября 2024, 17:15 • Новости дня
    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    Shot: ВСУ попали в ловушку под Купянском

    СМИ: ВСУ попали в ловушку под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские подразделения устроили ловушку для украинской армии у Купянска, ВС России находятся в полутора километрах от этого населенного пункта, утверждают Telegram-каналы.

    ВСУ, пытавшиеся атаковать у сел Петропавловка и Голубовка, были раскрыты российской разведкой, это позволило нанести удар по пехоте и технике артиллерией и экипажем Су-34, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После успешного удара российские штурмовики захватили 23 опорных пункта ВСУ, что позволило им подойти к Купянску на расстояние в полтора километра.

    В октябре Минобороны сообщало, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки в Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами. После этого в начале ноября у этого населенного пункта ликвидировали 15 украинских боевиков.

    В начале октября сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

    Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

    Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Эвентуальные рассуждения о планах остановить войну на Украине неуместны, Россия судит по делам властей США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

    По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

    Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

    «Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    29 комментариев

    Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

    Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

    The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 17:56 • Видео
    Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

    Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    Балицкий: ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов

    ВСУ начали атаку на Энергодар и ЗАЭС с помощью дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Зафиксировано не менее пяти взрывов, ВСУ атакуют инфраструктуру города и береговую линию, где находится ЗАЭС, сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

    Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в помещениях до завершения атаки. Он отметил, что работают средства противовоздушной обороны.

    Ранее в среду украинские войска обстреляли Энергодар, зафиксировано три удара. Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

    Коментарии (7)
    6 ноября 2024, 12:01 • Новости дня
    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента США и попросил о встрече

    Зеленский поздравил Трампа с победой и попросил о встрече
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, выразив надежду на личную встречу для обсуждения стратегического партнерства и поддержки Украины.

    Зеленский поздравил Трампа с его победой на президентских выборах в США и выразил надежду на личную встречу с ним, передает ТАСС.

    Также он подчеркнул, что Киев рассчитывает на продолжение сильной двухпартийной поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    29 комментариев

    Ранее Трамп в ходе выступления перед сторонниками во Флориде объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и подчеркнул важность его лидерства для альянса.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава

    Генштаб ВСУ заявил о недостатке личного состава для противостояния ВС России

    Генштаб ВСУ признал проблемы с комплектованием личного состава
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили о неспособности полноценно укомплектовать войска личным составом, что вынуждает их прибегать к переброске подразделений с менее активных участков фронта.

    Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что единственным способом противостоять российской армии остается переброска подразделений с менее напряженных направлений. Он подчеркнул необходимость создания новых бригад, несмотря на значительный недокомплект в существующих подразделениях, передает ТАСС.

    Лиховой отметил, что на определенных участках фронта силы ВС РФ могут превосходить украинские войска в пять раз. В связи с этим, когда возникает угроза потери позиций, осуществляется передислокация отдельных батальонов из других частей. Лиховой добавил, что в текущей ситуации нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом.

    Генштаб ВСУ рассматривает создание новых бригад как единственный действенный метод в данной ситуации. Лиховой акцентировал внимание на том, что закрытие фронта требует значительных усилий и ресурсов, что усложняется недостатком личного состава. Таким образом, перед украинскими вооруженными силами стоит задача поиска новых решений для укрепления своих позиций на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней, а также утвердил их продление до середины ноября.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2024, 05:46 • Новости дня
    ВСУ начали спешно рыть окопы к северу от Великой Новоселки в ДНР

    Украинские войска после потери Ясной Поляны окапываются к северу от Великой Новоселки

    Tекст: Максим Попов

    После потери Ясной Поляны украинские войска спешно укрепляют позиции к северу от Великой Новоселки на юге ДНР, сообщил боец штурмового батальона с позывным Метис.

     «Противник бежит, у противника нет укреплений, за которыми он мог бы закрепиться. Они сейчас в спешке копаются, пытаются закапываться. И в том числе за пределами Ясной Поляны», – приводит ТАСС цитату бойца.

    По словам Метиса, позиционные укрепления украинцев выстроены на юг от Великой Новоселки, в то время как к северу подобной линии обороны нет.

    Напомним, при отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах.

    Коментарии (4)
    6 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировок «Юг» и «Восток» в последние сутки освободили Антоновку и Максимовку в ходе успешных наступательных действий в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Южная группировка освободила населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике, поразила формирования 23-й, 28-й, 33-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Шумов, Дылеевки, Курахово и Дальнего, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 645 человек, БМП, британскую гаубицу FH-70 и несколько других единиц техники, также уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку в ДНР и поразила несколько украинских бригад у Зеленого Поля, Великой Новоселки (ДНР) и Темировки (Запорожская область). ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 125 человек, танк и американскую САУ Paladin.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 113-й и 125-й бригадам теробороны и 5-му пограничному отряду Украины в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

    Подразделения группировки «Запад» поразили формирования 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области. Противник потерял до 450 военнослужащих, а также технику, включая танк, бронетранспортер и орудия.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 510 военнослужащих. Отражены шесть контратак. Уничтожены танк, бронированные машины и артиллерийские установки, включая гаубицы М777 производства США.

    Группировка «Днепр» нанесла удар по 110-й механизированной бригаде ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 70 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, автомобили и склад боеприпасов.

    Ранее российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике. До этого российские силы взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. В начале ноября российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин установил выплату госслужащим в новых регионах на период СВО

    Путин установил выплату госслужащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 30 тыс. рублей федеральным государственным гражданским служащим, служащим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

    Как следует из указа на официальном портале правовых актов, выплата в размере 30 тыс. рублей устанавливается на период специальной военной операции для сотрудников федеральных государственных органов, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

    Указ также предусматривает, что средства для выплат будут выделены из федерального бюджета, чтобы обеспечить стабилизацию и поддержку функционирования государственных органов в указанных регионах.

    Ранее президент России Владимир Путин увеличил единовременную выплату участникам специальной военной операции до 400 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Названо число обученных на Западе за год украинских военных

    New Voice: Запад обучил свыше 20 тыс. украинских военных в 2024 году

    Названо число обученных на Западе за год украинских военных
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 20 тыс. украинских военнослужащих завершили обучение на Западе в 2024 году в рамках общей программы, сообщило украинское издание New Voice.

    Программа подготовки 20 тыс. солдат входит в более широкий проект, в рамках которого с 24 февраля 2022 года подготовку прошли свыше 100 тыс. военных Украины, передает ТАСС со ссылкой на New Voice.

    С октября 2022 года в Европейском союзе действует миссия EUMAM Ukraine, в рамках которой военнослужащие ВСУ проходят обучение по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Основные тренировочные базы расположены в Германии и Польше.

    В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране необходимо подготовить 14 бригад, однако из-за недостатка ресурсов украинская армия не смогла полностью укомплектовать даже четыре бригады.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как киевский режим при помощи Запада надеется подготовить армию для 2025 года.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Песков объяснил возможность США быстро прекратить конфликт на Украине

    Песков заявил о возможности США быстро прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку прямо и косвенно в нем участвуют, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

    Песков отметил, что завершение выборов в США может оказаться важным фактором в окончании украинского конфликта, передает ТАСС.

    В ходе предвыборной кампании некоторые кандидаты высказывались как за продолжение войны, так и за установление мира, напомнил он.

    «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», – подытожил он.

    Ранее Песков, комментируя слова победившего на американских выборах Дональда Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам. Также он заметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 05:23 • Новости дня
    ВСУ оставили вооружение при бегстве из Ясной Поляны в ДНР

    В Ясной Поляне ВСУ оставили сотни единиц вооружения и беспилотников

    Tекст: Максим Попов

    При отступлении из Ясной Поляны в ДНР украинские военные бросили сотни мин, беспилотников и оружия в домах и подвалах, рассказал боец штурмового батальона Александр.

    По его словам, оставленные мины были советского производства, тогда как стрелковое оружие и гранатометы – преимущественно западного образца, передает ТАСС.

    Напомним, 30 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об успешном освобождении села Ясная Поляна. По словам бойцов, штурм населенного пункта занял не более получаса. Как отметил источник в силовых ведомствах, освобождение села прервало логистику ВСУ в районе поселка Великая Новоселка.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 06:26 • Новости дня
    Россия нанесла ракетный удар по производителю дронов в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, удар был нанесен по 66-му цеху, расположенному на пересечении улицы Иванова и проспекта Моторостроителей, передает РИА «Новости».

    Как отметил Рогов, киевский режим всячески пытается скрыть информацию об этом ударе, что лишний доказывает работу завода на военные нужды ВСУ.

    Напомним, 24 октября в буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны.


    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 13:19 • Новости дня
    Безуглая заявила, что Сырский готовится вывести войска из Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая сделала такой вывод на основе публикаций Сырского в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской), передает ТАСС.

    В постах он обсуждает результаты недавней атаки на Курскую область и указывает, что эта операция отвлекла российские силы с других направлений.

    Безуглая подчеркнула, что за период боевых действий ВСУ оставили ряд территорий в ДНР и Харьковской области. Она также предложила главнокомандующему самому остаться в Курской области. «А мы хоть вздохнем с облегчением», – заключила депутат.

    Ранее депутат Рады Безуглая заявляла, что Сырский скрывается на даче в Харьковской области. Безуглая также обвиняла министерство обороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 10:59 • Новости дня
    Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине

    Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней, о чем свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине, сообщает РИА «Новости». Согласно информации, размещенной на сайте Верховной рады, оба документа помечены как «возвращены с подписью от президента».

    Это означает, что на территории Украины продление мобилизации и военного положения будет действовать еще 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Украинцев, по словам депутата Рады Федора Вениславского, обманули обещаниями о сроках демобилизации, а предложения об установлении сроков службы он назвал популистскими и угрожающими национальной безопасности.

    Коментарии (5)
    Главное
    Названо число обученных на Западе за год украинских военных
    Стояногло признал поражение на выборах в Молдавии
    Жители Пуэрто-Рико решили войти в США
    Киргизские мигранты устроили массовую драку в Москве из-за проститутки
    МВД предупредило о возрождении перед Новым годом схемы «Мамонт» у мошенников
    Фигуристка Косторная с мужем решили пропустить два спортивных сезона
    Отложен суд по иску обвинившей Акунина в плагиате писательницы

    При каком условии может заработать уцелевшая нитка «Северного потока»

    Ожидания Европы не оправдались: цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона. На это влияет целый ряд факторов. В худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако коллапс на газовом рынке Европы может дать шанс для запуска уцелевшей нитки «Северного потока – 2». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу Трампа обеспечили хаос в Демпартии и темнокожие мужчины

    Дональд Трамп победил в президентской гонке в США. Республиканец уже выступил с победной речью, пообещав американцам «золотую эпоху», а всему миру – прекратить войны. Кандидат от демократов Камала Харрис даже не обратилась к своим избирателям. По мнению экспертов, дверь в Белый дом Трампу помогли открыть сразу несколько факторов. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............