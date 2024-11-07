Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры

Кремль прокомментировал обещание Трампа прекратить войны

Песков назвал неуместными эвентуальные размышления о войне на Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что Россия будет судить о намерениях США по их конкретным действиям, а не по заявлениям. Песков прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа о намерении остановить войну на Украине, подчеркнув, что «эвентуальные рассуждения здесь неуместны», передает ТАСС.

По его словам, после победы на выборах и вступления в должность тон заявлений может изменяться, поэтому Россия пристально следит за развитием событий.

Он подчеркнул, что США способны внести вклад в завершение конфликта, поскольку они принимают в нем непосредственное участие.

«Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет [сделано], мы посмотрим после января», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков выразил уверенность в том, что изменение внешнеполитической траектории США возможно, но этот процесс займет время.

На ваш взгляд Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны? Да, остановит все

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Он заявил, что «нельзя сделать это за одну ночь», но Кремль продолжает анализировать все происходящее и будет делать выводы исходя из реальных шагов США.

Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что будет работать над тем, чтобы остановить войны, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.