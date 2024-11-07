При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.7 комментариев
Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры
Депутат Рады Дмитрук сообщил о разрешении сотрудникам военкоматов взламывать квартиры при поиске призывников на Украине
На Украине власти разрешили сотрудникам военкоматов «ломать двери» в квартирах мужчин призывного возраста, чтобы забрать их для мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Друзья, у нас беда продолжается, зеленый террор крепчает… Готовятся квартирные обходы!» – приводит слова Дмитрука РИА «Новости».
По его словам, сотрудникам военкоматов разрешено «проникновение в частную собственность – квартиры, дома, бизнес, предприятия, неважно». «Заходить будут везде, где смогут!» – заявил он, подчеркнув, что «ломать двери разрешено».
Дмитрук отметил, что данное решение позволит сотрудникам военкоматов обходить все препятствия и игнорировать наличие в жилье детей, инвалидов или пенсионеров. Он добавил: «Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!».
Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях на Украине, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось.