Захарова: России безразличен итог выборов в США

Захарова заявила о безразличии России к результатам выборов в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что Россия готова рассматривать любые предложения от США, если они будут соответствовать российским интересам, сообщается на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что Москва будет решительно защищать свои интересы, особенно когда речь идет о национальной безопасности. Она выразила надежду, что новый президент США, кем бы он ни был, сосредоточится на решении внутренних проблем своей страны, а не на вмешательстве в дела других государств.

Дипломат также пожелала американскому народу преодолеть кризис демократии и раскол в обществе.

В США стартовало голосование на президентских выборах, и первые участки открылись в нескольких штатах, включая Коннектикут и Индиану.

Кремль воздержался от комментариев по поводу начавшегося голосования.

Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что победа Дональда Трампа рассматривается как вполне реальный сценарий, однако в случае его реализации возможны беспорядки и попытки сорвать транзит власти, организованные «боевым активом» Демпартии.