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В Подмосковье стартовал финал конкурса «Флагманы образования»
В Московской области стартовал финал конкурса «Флагманы образования», где участвуют 267 управленцев и педагогов из всех регионов России.
В Московской области в Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал конкурса «Флагманы образования». Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» и направлен на создание кадрового резерва для системы образования России. Соревнования для 267 финалистов из всех регионов страны продлятся с 4 по 7 ноября. Участников ждут конкурсные испытания и просветительские мероприятия.
Министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул: «Конкурс «Флагманы образования» предоставляет возможность перспективным педагогам и управленцам проявить свой профессионализм. Победители получат предложения занять административные посты и будут назначены на должности завуча и директора школы». Он отметил, что участники конкурса за годы его проведения задали высокую планку, что способствует пополнению системы образования лучшими руководителями.
Исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что проект за четыре сезона охватил около 300 тыс. человек и создал прочное сообщество единомышленников. В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 44 тыс. россиян. Он отметил, что финал конкурса не только признает профессиональные достижения участников, но и предоставляет площадку для обмена опытом.
Руководитель проекта Борис Соловьев поздравил участников с выходом в финал и подчеркнул, что участие в конкурсе открывает новый путь для финалистов, предоставляя им возможности для роста и самореализации. Он выразил благодарность Минпросвещения России и Правительству Российской Федерации за поддержку проекта.
Финалистов ждет насыщенная конкурсная программа, включая мастер-классы и дискуссионные площадки с ведущими экспертами в сфере образования. В результате конкурса победители смогут попасть в управленческий кадровый резерв Министерства просвещения, что откроет для них новые карьерные возможности.