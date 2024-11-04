Цена нефти Brent на ICE превысила 75 долларов за баррель

В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

Депутат Госдумы Водолацкий: Слова Фидана показывают истинное отношение Анкары к российско-украинскому конфликту

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

«Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. Ну и, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

«Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой. Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов, коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet подчеркнул, что справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено «исключительно в рамках территориальной целостности Украины». Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

В прошлом месяце Путин в ходе саммита БРИКС в Казани назвал условие для начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.