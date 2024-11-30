В Севастополе закрылся рейд

Рейд в Севастополе закрылся, движение катеров остановилось

Tекст: Мария Иванова

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил свою работу, передает РИА «Новости». Согласно сообщению департамента транспорта города, рейд был закрыт в 16.39 по московскому времени.

Сообщается, что движение было остановлено, однако причины, по которым принято подобное решение, не уточняются. В официальном заявлении департамента транспорта говорится: «Морской пассажирский транспорт приостановил движение».

На данный момент не предоставляется информация о том, когда рейд будет возобновлен.

Напомним, 27 ноября украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты. Российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией в Севастополе, сообщиал губернатор Михаил Развожаев.