30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
В Севастополе закрылся рейд
Рейд в Севастополе закрылся, движение катеров остановилось
В Севастополе движение морского пассажирского транспорта приостановлено, причины закрытия рейда не уточняются.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил свою работу, передает РИА «Новости». Согласно сообщению департамента транспорта города, рейд был закрыт в 16.39 по московскому времени.
Сообщается, что движение было остановлено, однако причины, по которым принято подобное решение, не уточняются. В официальном заявлении департамента транспорта говорится: «Морской пассажирский транспорт приостановил движение».
На данный момент не предоставляется информация о том, когда рейд будет возобновлен.
Напомним, 27 ноября украинские войска совершили атаку на аэродром Бельбек в Севастополе с использованием 40 дронов и ракет, но все цели были сбиты. Российские военные успешно сбили две воздушные цели ВСУ над акваторией в Севастополе, сообщиал губернатор Михаил Развожаев.