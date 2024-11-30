Мужчина в Москве похитил подростков и вымогал деньги под угрозой пистолета

СК: Мужчина в Москве похитил подростков в ТЦ и требовал 120 тыс рублей

Tекст: Вера Басилая

Мужчина, находясь в торговом центре на улице Ярцевской, потребовал у подростков 20 тыс. и 100 тыс. рублей, угрожая применением насилия и демонстрируя пистолет. Затем он заставил их сесть в его автомобиль и отвез на участок у спортивного стадиона, где произвел выстрел в воздух, продолжая требовать деньги до 5 декабря 2024 года, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СК.

Кунцевский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. Обвиняемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе обыска в его доме нашли множество ножей и пистолет. Следователи намерены ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, подозреваемого в похищении детей. Как сообщалось, задержанный мигрант также подозревается в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.