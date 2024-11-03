Камала Харрис досрочно проголосовала по почте на выборах в США 5 ноября

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, досрочно проголосовала на всеобщих выборах, которые состоятся 5 ноября.

В беседе с журналистами в штате Мичиган она сообщила: «Я только что заполнила свой бюллетень для голосования по почте». Харрис добавила, что доверяет почтовой системе в доставке бюллетеня в Калифорнию.



Выборы, которые пройдут в воскресенье, станут площадкой для борьбы между Харрис и Дональдом Трампом, бывшим 45-м президентом США. Трамп, пребывавший у власти с 2017 по 2021 год, сейчас стремится вернуться в Белый дом, проиграв в 2020 году Джо Байдену.

В ходе общения с журналистами Харрис также затронула международную тему, призвав прекратить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников.

Университет штата Флорида сообщает, что более 75 млн американцев уже воспользовались возможностью досрочного голосования на выборах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также утверждал, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.

