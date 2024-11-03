Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
В Псковской области из аквариумных рыбок производили «крабовые палочки»
В Псковской области на предприятии ООО «Удмуртакваресурс» из аквариумных рыбок производили «крабовые палочки», «гребешки» и «судака» по поддельным ветеринарным документам, сообщили СМИ.
На заводе ООО «Удмуртакваресурс» в Псковской области из аквариумных рыбок была произведена рыбная продукция в объеме 73 тонн. Среди товаров значились камчатский краб, вобла и судак. Производители подделали ветеринарные документы, что позволило им выдавать аквариумных рыбок за разные виды морепродуктов, передает канал «360».
Россельхознадзор обратил внимание на подделку документов, что стало началом расследования. По официальным данным, производство было зарегистрировано в Псковской области. Однако правоохранительные органы не смогли найти фактическое местонахождение завода по указанному в документах адресу. Вследствие этого регистрация компании была аннулирована.
Ранее ФСБ задержала в Москве человека, который продавал черную икру через «Авито» , сообщалось, и нарушитель был пойман с поличным во время попытки сбыта контрабандной продукции.