В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.2 комментария
Захарова: Запад не смог сдержать развитие России и Китая
Захарова обвинила Запад в агрессивной политике против России и КНР из-за их развития
Западные страны пытаются помешать развитию России и Китая из-за невозможности доминировать в технологическом плане над этими государствами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На конференции, посвященной 90-летию Дипломатической академии МИД России, она отметила, что агрессивная внешняя политика Запада обусловлена именно этим, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что США пытаются воспрепятствовать экономическому сотрудничеству России и Китая с Европейским союзом. По ее словам, политика сдерживания включает вмешательство в дела этих стран, например, через Тайвань. Дипломат отметила, что многополярность в мире строится на научной и экономической основах, и Запад, пытаясь этому помешать, фактически занимается саботажем.
«Гадить будут, потому что умеют, потому что исторически это делали», – заявила Захарова. При этом она выразила уверенность, что научно-технические достижения России и Китая невозможно остановить. Единственный вариант для Запада, по мнению Захаровой, – это договариваться, однако это предполагает равноправие, что для западных стран неприемлемо.
Захарова добавила, что для Запада равноправие является проблемой, так как оно требует обманных действий или принятия равных условий, что противоречит их интересам. Однако в конечном итоге, по ее мнению, странам придется договариваться и принимать равноправные схемы.
Ранее администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, отмечая, что это будет представлять серьезный вызов в ближайшие годы.
Лидеры стран Северной Европы и Балтии заявили, что поддержка России со стороны Китая негативно влияет на отношения Пекина с Европой.