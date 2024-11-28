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    Кому выгоден слабый рубль
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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    28 ноября 2024, 07:40 • Новости дня

    Bild: Украинские военные призывают к переговорам с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в Донбассе осознали, что конфликт с Россией зашел в тупик, и единственным выходом видят переговоры, заявил после поездки в Донбасс заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

    По его словам, война зашла в тупик, а украинские военные вынуждены отступать в последние месяцы, передает РИА «Новости».

    «Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», – привел публицист слова одного из украинских бойцов.

    Ронцхаймер описал обстановку на передовой как «кошмар», отметив быстрое продвижение российских войск и превосходство в численности и ресурсах.

    По его наблюдениям, украинские военные чувствуют себя покинутыми и Западом, и своим правительством. Обстановка на фронте становится все мрачнее и труднее для солдат.

    Украинские военные также сообщили Ронцхаймеру, что они значительно уступают Российской армии по количеству вооружения, боеприпасов и численности личного состава.

    Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.

    27 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Захарова заявила об искажении Западом данных о применении «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе исказили информацию о применении Россией системы «Орешник», интерпретируя это как агрессивное действие, вместо демонстрации невозможности выполнения западных планов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обвинила западные страны в попытке исказить восприятие применения Россией системы «Орешник», передает радио Sputnik.

    По ее словам, Запад пытается представить это как проведение Россией агрессивной линии. Захарова отметила, что для кого-то использование «Орешника» стало моментом паники, а кто-то решил исказить информацию.

    Дипломат заявила, что настоящей целью применения «Орешника» является демонстрация невозможности осуществления Западом своих планов в отношении России. Она подчеркнула, что данное решение было направлено на укрепление безопасности страны, а не на создание угроз или провокаций.

    Ранее турецкое издание dikGAZETE высказало сомнения в готовности НАТО к прямому конфликту с Россией после испытаний российской ракеты «Орешник».

    Кремль выразил уверенность, что Запад воспринял слова президента Владимира Путина о последствиях использования дальнобойного оружия против России.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил о нанесении удара ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    28 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Уолц анализирует варианты прекращение огня на Украине

    CNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
    @ Allison Robbert/ Consolidated News Photos/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц изучает варианты прекращения огня на Украине, рассматривая предложения Кит Келлога и других экспертов, сообщила CNN.

    По информации телеканала, будущий  Уолц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине. Одно из ключевых предложений касается введения прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа, передает РИА «Новости».

    «Детали стратегии прорабатываются, но чиновники Трампа, вероятно, будут продвигать прекращение огня на ранних стадиях, пока стороны ведут переговоры», – говорится в сообщении.

    Телеканал подчеркнул, что пока рано говорить об окончательной стратегии по Украине, но отметил, что Уолц уделяет внимание предложениям Кит Келлога, которого Трамп рассматривает в качестве своего спецпредставителя по украинскому урегулированию.

    Ранее, в июне, Кит Келлог совместно с другим советником Трампа, Фредом Фляйцем, представили план, предусматривающий прекращение огня на основе текущих линий фронта. Это предложение также находится на рассмотрении у Майка Уолца как часть более широкого плана, отметили журналисты.

    Ранее сообщалось, что Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине. По словам конгрессмена Майкла Макколи, несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    27 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке

    Российские войска взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР

    ВС России взяли под контроль снабжение ВСУ в Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, что позволяет контролировать трассу снабжения между ореховским и времевским направлениями, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения и транспортными коридорами украинских подразделений в поселке Великая Новоселка в западной части Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает «РИА Новости». Рогов отметил, что в восточной части Великой Новоселки продолжаются бои, и инициатива находится в руках российской армии.

    Он подчеркнул, что все линии снабжения и транспортные коридоры украинских войск контролируются российскими войсками. Это создает дополнительные трудности для украинских подразделений, сражающихся на этом участке фронта.

    Продвижение российских войск в районе Великой Новоселки также позволит взять под огневой контроль трассу, обеспечивающую снабжение украинских войск между ореховским и времевским направлениями запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Великой Новоселки грозит Вооруженным силам Украины большим окружением, что может значительно повлиять на их позиции. Также сообщалось, что освобождение Великой Новоселки ускорит наступление в Запорожской области, создавая новые стратегические возможности для продвижения.

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    27 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Новую Ильинку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Подразделения этой группировки поразили силы 151-й механизированной бригады ВСУ и ряда других подразделений у Дзержинска, Щербиновки, Леонидовки и Димитрова, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боевых действий противник потерял до 415 военнослужащих, семь автомобилей, а также артиллерийские орудия Д-20 и Д-30.

    На Харьковском направлении группировка «Север» ударила по 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и пограничным формированиям Украины, украинская сторона потеряла 60 человек и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования ВСУ в Харьковской области и ДНР, отразив четыре контратаки. Противник потерял до 450 военнослужащих и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и гаубицы.

    Южная группировка поразила ВСУ в районах Константиновки и Славянска, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника и отразила контратаки.

    В Запорожской области группировка «Днепр» нанесла удары по 110-й механизированной бригаде ВСУ и 118-й бригаде теробороны, уничтожив станцию РЭБ и другую технику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области.

    До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что российские войска провели успешную операцию в селе Романовка, оттеснив подразделения ВСУ и начав зачистку населенного пункта.

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    27 ноября 2024, 10:53 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ уничтожают здания со своими военными в Дзержинске

    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ зданий с украинскими военными в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск в Дзержинске украинская армия уничтожает здания вместе с находящимися в них своими военными, чтобы предотвратить их захват.

    По данным ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожают здания с находящимися там украинскими военными при угрозе установления контроля российскими войсками над этими объектами. Такие действия, по его словам, фиксируются в Дзержинске.

    Пушилин отметил, что украинские войска «цепляются за каждый дом», но в случае невозможности удержать высотное здание, они уничтожают его вместе с находящимися внутри военными, чтобы не дать возможность российским войскам использовать его в качестве опорного пункта.

    Также Пушилин добавил, что украинские войска ведут обстрелы мирных кварталов соседнего с Дзержинском города Горловка. Это происходит на фоне успешного наступления российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, а также в ходе боевых действий освободили семь населенных пунктов в регионе. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли около 1,5 тыс. солдат и значительное количество техники в Донбассе.

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    27 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Ермак допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года

    Ермак заявил о возможности переговоров с Россией без возврата к границам 1991 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил начало переговоров с Россией без требования возвращения войск к границам 1991 года, что ранее было принципиальной позицией Киева.

    Как передает ТАСС, Ермак в статье для шведской газеты Dagens industri заявил, что Украина может начать переговоры с Россией без требования отвода российских войск к границам 1991 года. Ранее Киев настаивал на этом условии как на одном из ключевых для начала мирных переговоров.

    Ермак отметил, что «плодотворные переговоры возможны только тогда, когда противоборствующие стороны готовы прекратить бои». Он добавил, что ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года, что подразумевает частичный отвод российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор выразил мнение, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, в том числе Крым, из-за отсутствия у нее достаточной военной силы и внешнего давления на Россию. В другой статье сообщалось, что Зеленский признал невозможность вернуть Крым и выйти на границы 1991 года.

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    27 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Рогов: Российские войска сжимают клещи вокруг Курахово

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России продолжили наступление на Курахово в ДНР, они занимают северные и южные пригороды города, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово. Сейчас южнее наши ребята уже подошли к селу Веселый Гай, где идут бои», – заявил Рогов РИА «Новости».

    По его словам, на северной стороне, в районе Сонцовки и Берестков, за последние сутки освобождено более 8 кв. километров. В селе Заря, откуда был выбит противник, российские войска проводят зачистку.

    Рогов подчеркнул, что в скором времени под огневым контролем может оказаться главная трасса снабжения ВСУ в Курахово. До нее российским войскам осталось около пяти километров.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России установили огневой контроль над линиями снабжения украинских войск в поселке Великая Новоселка на западе ДНР, это дает возможность контроля трассы снабжения между Ореховским и Времевским направлениями.

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    28 ноября 2024, 00:20 • Новости дня
    Украинских коммунальщиков мобилизовали в ВСУ за два дня

    Власти Сумской области Украины мобилизовали коммунальщиков из-за кризиса с водо- и теплоснабжением

    Tекст: Максим Попов

    Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий из-за критической ситуации с водо- и теплоснабжением в городе.

    Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин объявил о мобилизации всех сотрудников коммунальных предприятий и критической инфраструктуры. Такое решение принято в связи с кризисной ситуацией с водо- и теплоснабжением, что привело к отмене занятий в школах, передает РИА «Новости».

    Семенихин заявил, что начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх распорядился лишить брони от мобилизации работников коммунальных служб региона. Более того, поручено сотрудникам СБУ сопровождать каждого работника в военкоматы, чтобы проконтролировать призыв в ВСУ до конца недели.

    Ранее десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после изменения законодательства, которое затронуло около десяти процентов организаций, участвующих в процессе бронирования.

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    28 ноября 2024, 02:35 • Новости дня
    Белик назвал неуместными условия Киева для переговоров

    Депутат Госдумы раскритиковал условия Киева для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик отверг условия Киева для переговоров с Россией, подчеркнув, что диктовать их должен наступающий, а не сдающий позиции.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что условия, выдвинутые Киевом для переговоров с Россией, неуместны, передает РИА «Новости». Белик подчеркнул, что «условия диктует наступающий, а не сдающий позиции». Такое мнение он высказал, комментируя статью главы офиса президента Украины Андрея Ермака в шведском издании Dagens industri, где Ермак заявил, что переговоры возможны лишь при возвращении границ Украины к состоянию на 23 февраля 2022 года.

    Белик отметил, что «украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской». Он также подчеркнул, что если Ермак стремится к политическому будущему, то обман соотечественников – не лучший путь.

    По словам депутата, Украина продолжает бить по российской территории западными ракетами и сопротивляется в Курской области, но «мы планомерно идем вперед». Белик выразил мнение, что Ермаку нужно хоть что-то сказать в поддержку президента Украины Зеленского, так как они «в одной лодке».

    Напомним, накануне Ермак допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года.

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    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    Reuters: США не ожидают ядерной эскалации после ударов вглубь территории России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь российской территории

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

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    27 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    Удар повредил химпроизводство для ВСУ в Сумской области

    Удар нанесен по индустриальному парку «Свема» с химпроизводством для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индустриальный парк «Свема» в Сумской области подвергся удару, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщает пророссийское подполье.

    Удар был нанесен по индустриальному парку «Свема» в Сумской области, где находится химическое производство, ориентированное на нужды Вооруженных сил Украины, передает «РИА Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что на данное производство заходят железнодорожные составы для погрузки.

    По словам Лебедева, в начале первого ночи удар также пришелся на город Ромны, который расположен в западной части области. Этот город используется как третья линия обороны, и там располагается несколько мест дислокации военных. Удар был направлен в сторону нефтебазы, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пригороде Сум у базы ВСУ произошел взрыв, где инструкторы НАТО обучали украинских военных, также стало известно об ударе по оборонному заводу в Сумской области, а сам взрыв прогремел у военной части.

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    28 ноября 2024, 05:18 • Новости дня
    Силы ПВО отразили массированную атаку дронов на Краснодарский край

    В результате атаки дронов на Краснодарский край пострадала женщина

    Tекст: Максим Попов

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на два района Краснодарского края, однако в результате падения обломков была ранена жительница одного из домов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

    По словам Кондратьева, беспилотники были нацелены на два района Краснодарского края, в том числе на Славянск-на-Кубани. Обломки одного из аппаратов упали во двор частного домовладения, где разбили окна в помещении. «К сожалению, пострадала хозяйка дома», – отметил в своем Telegram глава региона.

    Специалисты продолжают обследовать пострадавшие участки и оценивают возможные последствия атаки.

    Ранее средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью.

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    28 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    Полянский: Инициатива стран Глобального Юга вызвала прилив желчи у Киева

    Группа «Друзья мира» встретила сопротивление Киева и западных стран

    Tекст: Максим Попов

    Создание группы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса вызвало негативную реакцию киевского режима и его западных спонсоров, заявили в российском постпредстве при ООН.

    Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, инициатива стран Глобального Юга по созданию группы «Друзья мира» вызвала «прилив желчи» и истерику у киевского режима и его западных спонсоров, передает ТАСС.

    Полянский отметил, что группа «Друзья мира» является инициативой партнеров из Глобального Юга, уставших от навязываемой западниками конфронтационной повестки о мирном урегулировании конфликта. Основополагающей целью группы является подготовка сбалансированных идей, которые будут предложены конфликтующим сторонам. По его словам, ключевую роль в работе группы играют Китай и Бразилия.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил усилия стран мирового большинства в урегулировании кризиса на Украине, подчеркнув важность устранения его первопричин. В частности, Лавров оценил участие Казахстана во встрече группы «Друзей мира» в Нью-Йорке, организованной Китаем и Бразилией.

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    28 ноября 2024, 03:47 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формировании отрядов «Барс» в регионах России

    Минобороны сформировало четыре добровольческих отряда «Барс» для защиты приграничья в 2024 году

    Tекст: Максим Попов

    Добровольческие отряды «Барс» созданы в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске для противодействия угрозам со стороны Украины, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.

    Как отметил Бурдинский, добровольческие отряды «Барс-Крым», «Барс-Белгород», «Барс-Брянск» и «Барс-Курск» были сформированы с целью нейтрализации угрозы со стороны украинских боевиков в приграничных районах России, передает РИА «Новости».

    Формирования созданы в ответ на рост напряженности в регионах и возникшую угрозу населению со стороны ВСУ. По словам Бурдинского, особенность этих отрядов заключается в территориальном принципе комплектования.

    Он также подчеркнул, что обязательным условием для добровольцев является выполнение задач на территории своих областей.

    Генерал отметил, что добровольцы получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.

    До этого сообщалось, что добровольческий отряд «Барс-Курск» приступил к выполнению задач по защите объектов в Курской области после подготовки в тыловой зоне.


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    28 ноября 2024, 06:37 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о брошенных телах украинских солдат в Курской области

    Командование ВСУ не забирало тела погибших в Курской области солдат

    Tекст: Максим Попов

    Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя.

    Командование ВСУ не занимается эвакуацией и захоронением тел погибших военнослужащих в Курской области, передает РИА «Новости». Об этом заявил взятый в плен заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико.

    В интервью он рассказал: «Наших даже не забирали. Ну запах от них уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех». 

    До этого пленный украинский солдат сообщил, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали имитировать звуки выстрелов из автоматов, называя это стрельбой «натовскими патронами», которых на самом деле не было.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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