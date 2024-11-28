Tекст: Александра Юдина

По его словам, война зашла в тупик, а украинские военные вынуждены отступать в последние месяцы, передает РИА «Новости».

«Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», – привел публицист слова одного из украинских бойцов.

Ронцхаймер описал обстановку на передовой как «кошмар», отметив быстрое продвижение российских войск и превосходство в численности и ресурсах.

По его наблюдениям, украинские военные чувствуют себя покинутыми и Западом, и своим правительством. Обстановка на фронте становится все мрачнее и труднее для солдат.

Украинские военные также сообщили Ронцхаймеру, что они значительно уступают Российской армии по количеству вооружения, боеприпасов и численности личного состава.

Ранее российские войска уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки. До этого Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска, захватила центр Часова Яра, закрепилась на окраине Купянска.