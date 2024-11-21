Песков допустил новую поездку Путина в Донбасс

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что не исключает возможность новой поездки Владимира Путина в Донбасс, передает РИА «Новости».

Он отметил, что российский лидер всегда готов помочь людям, которые нуждаются в его поддержке, и такие визиты могут повториться.

По словам Дмитрия Пескова, многие моменты поездки Путина в Мариуполь были спонтанными и не входили в первоначальные планы, например, общение с жителями и посещение филармонии.

Ранее президент России Владимир Путин в марте 2023 года совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь, где объехал за рулем автомобиля несколько районов города.

Также в апреле 2023 года Путин посетил штабы группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.