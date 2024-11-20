Госдума одобрила законопроект о бесплатной юрпомощи многодетным

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи многодетным семьям

Законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия», позволяет семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, продолжающими обучение, получать бесплатные юридические услуги, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что этот законопроект устанавливает гарантии на федеральном уровне.

«Сейчас более чем в 50 регионах России у многодетных семей есть право получения бесплатной юридической помощи. Однако и там, где она оказывается по региональному законодательству, мы видели примеры, что многодетной семьей считается семья с четырьмя детьми, а не тремя, как в указе президента», – пояснил он.

Метелев отметил, что многодетные семьи смогут обратиться за помощью для решения ряда вопросов, включая защиту прав на жилье и восстановление имущественных прав. Также помощь будет расширена на случаи установления и оспаривания материнства и отцовства.

Он добавил, что это может быть особенно важным в случаях, когда необходимо установить отцовство погибших военнослужащих, не заключивших официальный брак, либо для супруг погибших, которые были беременны на момент их гибели.