Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.6 комментариев
Госдума одобрила законопроект о бесплатной юрпомощи многодетным
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о бесплатной юридической помощи многодетным семьям
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому многодетные семьи с тремя и более детьми смогут получать бесплатную юридическую помощь.
Законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия», позволяет семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми до 23 лет, продолжающими обучение, получать бесплатные юридические услуги, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подчеркнул, что этот законопроект устанавливает гарантии на федеральном уровне.
«Сейчас более чем в 50 регионах России у многодетных семей есть право получения бесплатной юридической помощи. Однако и там, где она оказывается по региональному законодательству, мы видели примеры, что многодетной семьей считается семья с четырьмя детьми, а не тремя, как в указе президента», – пояснил он.
Метелев отметил, что многодетные семьи смогут обратиться за помощью для решения ряда вопросов, включая защиту прав на жилье и восстановление имущественных прав. Также помощь будет расширена на случаи установления и оспаривания материнства и отцовства.
Он добавил, что это может быть особенно важным в случаях, когда необходимо установить отцовство погибших военнослужащих, не заключивших официальный брак, либо для супруг погибших, которые были беременны на момент их гибели.