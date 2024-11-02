Newsweek: Продвижение ВС России в Донбассе угрожает потерями для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украину ожидают серьезные проблемы из-за продвижения российских Вооруженных сил на востоке страны, передает Newsweek. Журнал отмечает, что октябрь был особенно тяжелым для Украины, и у вооруженных сил Украины появились слабые места, которые Россия может использовать в своих интересах, передает ТАСС.

Среди основных вызовов для Киева выделяется неспособность убедить союзников предоставить разрешение на удары по России с помощью дальнобойного западного оружия. Это, по мнению издания, усложняет ситуацию для Украины, поскольку «темпы продвижения и возможности авиации» России могут привести к серьезным последствиям для украинских сил.

Из-за этого Украина столкнется с трудностями в перемещении строительной техники ближе к линии фронта без риска значительных потерь среди своих бойцов. Такие обстоятельства могут замедлить и усложнить любые усилия по укреплению оборонительных позиций ВСУ на востоке страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генштаб ВСУ оценил обстановку на фронте как сложную из-за интенсивных боевых действий. Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту для поддержки войск на передовой. ВСУ заявили о сложной ситуации на Красноармейском направлении, что подчеркивает напряженность на этом участке фронта.