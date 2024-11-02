В Подмосковье начал формироваться снежный покров

Синоптик: Снежный покров в Подмосковье достиг местами 3 см из-за холодного фронта

Tекст: Мария Иванова

Снежный покров начал формироваться в московском регионе, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что местами высота снега достигла трех сантиметров. Такая ситуация возникла из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

В Подмосковье снег припорошил такие города, как Дмитров, Клин, Наро-Фоминск и Можайск, где высота снежного покрова составила один сантиметр. В Михайловском снег достиг двух сантиметров, а в Волоколамске – трех. В Кашире и Черустях были зафиксированы лишь следы от снежных осадков.

В самой Москве минимальная температура воздуха составила +0,6 градуса. На севере Подмосковья, в районе Загорска, температурный минимум опустился до -1,9 градуса.

Ранее москвичей предупредили, что на город обрушится циклон «Мартина», который принесет ураганный ветер, мокрый снег и ливневые дожди с общей суммой осадков 27 мм, что составит половину месячной нормы.

До этого сообщалось, что на дорогах Центральной России из-за ночных заморозков и дождей образовался «черный» лед, который представляет собой тонкую ледяную глазурь и является трудноразличимым и опасным для водителей и пешеходов.

Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, но южные части страны останутся без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.