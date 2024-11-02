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В Подмосковье начал формироваться снежный покров
Синоптик: Снежный покров в Подмосковье достиг местами 3 см из-за холодного фронта
В московском регионе начался процесс формирования снежного покрова, местами снег достиг высоты трех сантиметров, что обусловлено прохождением холодного атмосферного фронта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Снежный покров начал формироваться в московском регионе, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что местами высота снега достигла трех сантиметров. Такая ситуация возникла из-за прохождения холодного атмосферного фронта.
В Подмосковье снег припорошил такие города, как Дмитров, Клин, Наро-Фоминск и Можайск, где высота снежного покрова составила один сантиметр. В Михайловском снег достиг двух сантиметров, а в Волоколамске – трех. В Кашире и Черустях были зафиксированы лишь следы от снежных осадков.
В самой Москве минимальная температура воздуха составила +0,6 градуса. На севере Подмосковья, в районе Загорска, температурный минимум опустился до -1,9 градуса.
Ранее москвичей предупредили, что на город обрушится циклон «Мартина», который принесет ураганный ветер, мокрый снег и ливневые дожди с общей суммой осадков 27 мм, что составит половину месячной нормы.
До этого сообщалось, что на дорогах Центральной России из-за ночных заморозков и дождей образовался «черный» лед, который представляет собой тонкую ледяную глазурь и является трудноразличимым и опасным для водителей и пешеходов.
Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, но южные части страны останутся без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.