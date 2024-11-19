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    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 16:20 • Новости дня

    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области

    Лейтенант ВДВ две недели сдерживал наступление ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейтенант 51-го полка ВДВ Эммануил Давыдов с позывным «Пономарь» две недели сдерживал наступление украинских войск в Курской области, несмотря на серьезное ранение после сброса дрона.

    Как сообщает kp.ru, в Глушковском районе Курской области лейтенант Давыдов вместе с напарником Хакасом и другими бойцами противостоял попыткам украинских военных прорваться к селу Веселое. Давыдов попытался остановить движение вражеской техники с помощью гранатометных выстрелов.

    В интервью «Пономарь» поделился: «Было очень страшно. На секунду появляется мысль, что ты с чем-то неизбежным пытаешься воевать. Но одна привычка спасла меня. Ее отец мне с детства привил. Он мне говорил: Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили. Отец меня учил упираться до последнего».

    На протяжении двух недель Давыдов и его команда отстреливались, заряжая магазины и собирая боеприпасы и сухпайки с подбитой техники ВСУ. Важные разведданные он передавал в штаб. В конце концов Давыдов получил серьезное ранение руки от сброса дрона, и командир приказал его эвакуировать.

    Лейтенант покинул позиции с чувством выполненного долга, уверенный в том, что его действия и действия его команды отбили у противника желание продвигаться на данном участке. Он также выразил уверенность, что ему удалось выстоять благодаря Божьей помощи.

    Ранее российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    18 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал идею разрешить удары вглубь России «чрезвычайно опасной и необдуманной»

    Сийярто назвал решение о нанесении ударов вглубь РФ «последней отчаянной атакой»
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Выступающие в поддержку войны политические элиты на обоих берегах Атлантики предпринимают последнюю отчаянную атаку против новой реальности и воли народа, высказывая чрезвычайно опасные и необдуманные идеи. Прежде всего это использование вооружений, предоставленных Украине государствами НАТО, для нанесения ударов по районам в глубине России. Это будет удивительно опасным решением», – передает ТАСС слова главы МИД Венгрии.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Он подчеркнул, что это качественно повышает уровень вовлеченности США в конфликт.

    При этом заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил, что разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России уже принято.

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    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    19 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия

    Провальную украинскую операцию ВСУ в Крынках придумала Британия с целью прорыва украинских войск в Крым

    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская операция по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра была направлена на прорыв в Крым, провести ее Украину уговорили британские власти, сообщают украинские СМИ.

    Целью операции был прорыв к Перекопскому перешейку и выход в Крым. Однако, как пишут украинские СМИ, мероприятие завершилось неудачей из-за недостаточной подготовки и нехватки ресурсов, передает ТАСС.

    По данным СМИ, идея о проведении операции украинской морской пехотой вместо ее участия в боевых действиях в Донбассе долгое время не находила поддержки у украинского лидера Владимира Зеленского и на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после визита британской делегации в начале 2023 года было принято решение подготовить несколько батальонов для операции на Днепре.

    В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ, что вызвало поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля, но недовольство командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Планирование операции столкнулось с логистическими проблемами, в частности нехваткой лодок.

    Бойцы, участвовавшие в операции, выразили недовольство планами командования. Командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Переговоры осложнялись непростыми отношениями между Содолем и Неижпапой.

    Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для ВСУ, в мае 2024 года стала катастрофической, в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра.

    Комбриг одной из украинских бригад назвал операцию «мертворожденным ребенком». Источник в оборонном комитете Рады заявил, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может «посыпаться», как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек. В августе украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.

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    18 ноября 2024, 18:19 • Новости дня
    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе

    СМИ: упавшее в Одессе обломки ракеты Patriot стали причиной гибели людей

    Обломки ракеты Patriot убили нескольких человек в Одессе
    @ Hunini/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одессе обломки сбитой ракеты упали в жилом секторе, что привело к жертвам среди гражданских, как сообщают украинские СМИ.

    В Одессе произошел инцидент с падением обломков сбитой ракеты в жилом районе, передает «Страна». Отмечается, что причиной стал перехват украинскими средствами ПВО ракеты «Искандер», обломки которой затем упали на город. Также на месте разрушений были обнаружены блоки импульсных двигателей от боеприпаса Patriot Pac-3, что может свидетельствовать о его срабатывании в данной операции.

    Военкор Александр Коц сообщил, что Patriot может использоваться как последний рубеж обороны против баллистических целей. Он отметил, что у ракет этого комплекса нет боевой части, а перехват осуществляется кинетическим методом. Это значит, что ПВО могли сбить ракету прямо над жилым районом, чтобы предотвратить ее попадание по военным целям.

    Это не первый случай, когда ракеты Patriot поражают гражданские объекты. В мае 2023 года были сообщения, что подобная ракета ударила по дому в Киеве, а в 2018 году аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде. Причиной может быть небольшой срок хранения ракет, не всегда соблюдаемый получателями поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили две пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне СВО, включая кабину боевого управления AN/MSQ-104 и радиолокационную станцию AN/MPQ-65. Россия продолжает использовать ракеты «Искандер-М» для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, включая системы Patriot. Темпы уничтожения американских комплексов Patriot на Украине выросли, и украинские ЗРК в совокупности перехватывают лишь 4% современных баллистических ракет, таких как «Искандер-М».

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    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

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    18 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России

    Боррель сообщил об отсутствии единства в ЕС по вопросу ударов западным оружием вглубь российской территории

    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не выработал единую позицию по поводу использования западного оружия для ударов вглубь территории России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине для таких целей остается за каждым государством ЕС на национальном уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он.

    Боррель считает, что «опираться надо на решение США». По его мнению, «разумно поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, но будет препятствовать их использованию для ударов вглубь территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Из статьи Le Figaro была удалена фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России. Times не исключила сохранения Вашингтоном запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    18 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России

    Госдепартамент не подтвердил снятие США ограничений на удары вглубь территории России дальнобойными ракетами

    Госдеп не подтвердил разрешение на удары ATACMS вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Госдепартамент не подтверждает согласие США на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории в рамках конфликта на Украине, заявил представитель ведомства Мэттью Миллер.

    Миллера попросили подтвердить снятие Вашингтоном соответствующих ограничений. «У меня нет обновлений в политике, чтобы говорить о них сегодня», – приводит ответ Миллера РИА «Новости».

    Представитель Госдепа отметил, что США продолжают адаптировать и изменять поставляемые Украине вооружения. Он подчеркнул, что такие изменения будут происходить в подходящее для этого время.

    Миллер также отказался говорить о реакции США на возможный ответ России, назвав такую ситуацию гипотетической. Он заявил, что не будет делать прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.

    Миллер также отказался комментировать сообщения о том, что Вашингтон мог повлиять на Лондон и Париж при решении вопроса об использовании западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России,

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел стран ЕС подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 12:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
    Российские войска освободили Новоселидовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также было нанесено поражение живой силе и технике 12-й и 14-й бригад нацгвардии, 38-й бригады морской пехоты, 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ около Леонидовки, Белицкого, Дзержинска, Миролюбовки, Гродовки и Новоэкономического ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. В итоге ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две бронемашины, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го пограничного отряда погранслужбы, 13-й бригады нацгвардии, 57-й мотопехотной бригады ВСУ рядом с Волчанском, Глубоким и Избицким Харьковской области. Были отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, танк, две машины пехоты, четыре бронемашины, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Купянска, Загрызово и Кругляковки Харьковской области.

    Отражены три контратаки подразделений ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, 122-мм самоходную арт установку «Гвоздика», американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ «Анклав-Н», перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Было нанесено поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной , 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ у Янтарного, Антоновки, Дачного, Успеновки и Курахово ДНР.

    Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, танк, три американских бронетранспортера М113, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре американских 105-мм орудия М119. Уничтожена станция РЭБ борьбы «Нота», сообщил Конашенков.

    Накануне стало известно, что российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР. В минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. А в целом за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов.

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    19 ноября 2024, 04:28 • Новости дня
    Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты «в любом случае»

    Небензя на фоне сообщений о согласии США на удары ATACMS вглубь России заявил, что цели СВО будут достигнуты

    Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты «в любом случае»
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания Совбеза ООН Небензя заверил, что цели СВО будут «реализованы вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики», передает РИА «Новости».

    «И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственные разрешения режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России», – сказал он.

    По его словам, уходящему со своего поста президенту США Джо Байдену, возможно, нечего терять, но Лондон и Париж втягивают Европу в эскалацию с серьезными последствиями.

    Небензя подчеркнул, что восточный фронт вооруженных сил Украины в Донбассе «рушится», а киевский режим в «бессмысленной вылазке в Курскую область» потерял «несколько десятков тысяч хорошо подготовленных солдат». Он выразил уверенность, что «никакое новое западное вооружение» не спасет ВСУ от «грядущего поражения на поле боя».

    При этом Небензя полагает, что жители Украины «давно уже не хотят воевать», но киевский режим бросает их в «бессмысленную мясорубку» почти без всякой подготовки.

    Он сказал, что на Украине «долго не забудут», как из-за действий Лондона, отговорившего Киев от мирного соглашения с Россией, Украина потеряла большую часть своей армии, четыре региона и пребывает в бедственном, ужасающем положении. Небензя подчеркнул, что это «Великобритания подтолкнула киевский режим в сторону неминуемого разгрома». Он сказал, что Великобритания тоскует «по утерянному мировому господству», использует шантаж и санкции, устраивает цветные революции, а Украина стала одной из жертв такой политики.

    Напомним, СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что  Байден в рамках украинского конфликта дал разрешение на применение американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 04:58 • Новости дня
    ОЗХО нашла следы отравляющего вещества в переданной Киевом почве

    ОЗХО заявила о следах отравляющего вещества CS в переданных Украиной образцах из Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    В образцах, собранных, как указывается, на передовой в Днепропетровской области Украины, обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), заявила Организация по запрещению химического оружия. Образцы ОЗХО были переданы Украиной.

    В докладе отмечается, что следы CS выявлены в образцах, взятых на линии соприкосновения в районе села Ильинка. По данным ОЗХО, инцидент произошел 20 сентября, передает ТАСС.

    Миссия организации сообщила, что собрала документы и опросила свидетелей, а также получила от Киева три образца: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи. Образцы были отправлены в две аккредитованные лаборатории ОЗХО.

    В докладе не указано, какая сторона могла применить вещество.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование средств борьбы с беспорядками как метода ведения войны запрещено.

    Документ распространен среди членов ОЗХО и будет обсуждаться на конференции государств-участников организации в конце ноября в Гааге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

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    19 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт Никулин: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии

    Эксперт: Украина устраивает провокацию в ОЗХО по примеру «Белых касок» в Сирии
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия. История с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД микробиолог Игорь Никулин. Ранее ОЗХО сообщила о нахождении следов отравляющего вещества «Си-Эс» на Украине.

    «Си-Эс» – это вещество раздражающего действия. Речь идет о своего рода аналоге слезоточивого газа. Оно использовалось, в частности, Соединенными Штатами для разгона демонстрантов. Крайне важна его концентрация: если, например, «Си-Эс» применить в закрытом помещении, то оно вполне может быть смертельным», – рассказал Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    Он напомнил: в феврале 2023 года Минобороны России сообщало, что в Краматорск прибыл поезд с химическими веществами в сопровождении иностранцев. «Киев уже неоднократно ловили на применении как химического, так и бактериологического оружия», – отметил собеседник. По его мнению, история с нахождением следов отравляющего вещества в Днепропетровской области – «самострел». «Это такой же фейк, как и давние публикации «Белых касок» в Сирии», – считает эксперт.

    Никулин не исключает, что Украина при поддержке Запада попытается сделать виновной Россию. Появление информации о следах вещества в почве именно сейчас неслучайно, добавил собеседник. Он объясняет: Владимира Зеленского не позвали на саммит «Большой двадцатки», украинские войска не могут остановить российское наступление. На этом фоне киевские власти видят один выход – создавать небылицы.

    Вместе с тем, как подчеркнул микробиолог, Россия, в отличие от тех же США, выполнила свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию еще в 2017 году. «Но выдумывание фейковых историй – это, пожалуй, единственный путь, который, как надеются в Киеве, может им помочь в данной ситуации», – указал эксперт.

    Причем в ОЗХО могут закрыть глаза на факты, которые будут свидетельствовать о непричастности Москвы. «Западу не удалось доказать ни отравления Сергея и Юлии Скрипалей, ни отравления Алексея Навального, но эти фейки активно использовались в психологических операциях против нашей страны. В этом случае тактика будет той же», – рассуждает Никулин.

    Также этот случай может быть задействован для давления на Россию в ОЗХО. «Запад пытается лишить российскую сторону права голоса, а также не допустить туда ее представителей в технический секретариат. Их цель – полностью взять организацию под свой контроль», – указал микробиолог.

    Он напомнил, что последние генеральные директора ОЗХО уже «плясали под дудку западных стран». «Таким образом, организация потихоньку превращается в структуру, которая раскручивает фейковые истории», – заключил Никулин.

    Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что обнаружила следы отравляющего вещества в образцах, взятых на передовой линии в Днепропетровской области Украины. Речь идет о хлорбензальмалонодинитриле, известном также как CS («Си-Эс»), говорится в докладе экспертов.

    По данным организации, сам инцидент произошел 20 сентября «на линии соприкосновения противоборствующих сил в районе села Ильинка». Направленная туда миссия ОЗХО «собрала документы и цифровые файлы, опросила свидетелей и получила три образца, переданных Украиной: осколок гранаты и два образца почвы из траншеи», отмечается в документе.

    По возвращении специалисты направили образцы в две аккредитованные ОЗХО лаборатории, которые подтвердили наличие в них «средства борьбы с беспорядками». «Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, использование таких агентов в военных действиях запрещено», – говорится в заявлении организации.

    Какая сторона применила вещество, в докладе не указывается. Документ распространен среди членов организации и будет обсуждаться на конференции государств – участников организации в конце ноября в Гааге.

    CS обладает раздражающим действием на глаза и верхние дыхательные пути и, как правило, не имеет летального эффекта. Минобороны России ранее сообщало, что в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств. В частности, отравляющие вещества были применены под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

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    18 ноября 2024, 19:23 • Новости дня
    В Новоалексеевке в ДНР установлен российский флаг
    В Новоалексеевке в ДНР установлен российский флаг
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные в ходе зачистки Новоалексеевки в ДНР установили трехцветный флаг, заняв ключевые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие успешно провели операцию по зачистке населенного пункта Новоалексеевка в Донецкой народной республике, установив там российский флаг. В ходе операции они обнаружили флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно привезенные наемниками, в захваченном подвале, где ранее находились боевики вооруженных сил Украины.

    В ходе операции российские штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно заняли лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. Кроме того, расчеты ударных дронов нанесли поражение технике и живой силе противника, что содействовало успешному продвижению российских военных. Эти действия позволили российским войскам укрепить контроль над важной территорией в ДНР.

    Министерство обороны РФ распространило видео боев за Новоалексеевку. На кадрах видны действия российских военных и бегство солдат ВСУ.

    Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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