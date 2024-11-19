Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».0 комментариев
Анонсирована встреча Путина с лидером «Новых людей»
Кремль анонсировал встречу Путина с лидером фракции «Новые люди»
В Кремле пройдет встреча президента России Владимира Путина с главой фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент Владимир Путин во вторник проведет встречу с Алексеем Нечаевым, лидером партии и главой думской фракции «Новые люди», сообщает ТАСС со ссылкой на заявления пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Встреча пройдет в Кремле и станет частью графика мероприятий президента. Большая часть остальных мероприятий во вторник будет закрытой для прессы и общественности.