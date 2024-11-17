  • Новость часаШольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Споры среди своих не должны работать на противника

    Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России в 1918–1920 годах, полярный исследователь, ученый-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное – человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера: быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    163 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    15 комментариев
    17 ноября 2024, 17:24 • Новости дня

    Губернатор сообщил о сбитых авиабомбах ВСУ в Курской области

    В приграничных районах Курской области сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничных районах Курской области были сбиты две управляемые авиабомбы ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    Две управляемые авиационные бомбы, принадлежащие Вооруженным силам Украины, были сбиты в приграничных районах Курской области, заявил Смирнов в своем Telegram-канале.

    «Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», – написал Смирнов.

    Ранее инженер-инструктор разведывательного отряда рассказал о заминированных дронах ВСУ в Курской области, которые нередко оказываются ловушками для российских военных.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

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    15 ноября 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово

    ВСУ пытались массово эвакуировать солдат с позиций под Курахово

    ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Украины пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, сталкиваясь с потерями при отступлении.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли попытку массово покинуть свои позиции в ряде населенных пунктов к югу и юго-востоку от Курахово, сообщает ТАСС. Российские силовые структуры заявили, что украинские подразделения пытаются вывести своих солдат из Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки.

    Согласно сообщению, ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам, что делает отступление крайне сложным и сопряженным с потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в битве за Курахово обнажилась деградация управления ВСУ, что привело к значительным потерям.

    Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    15 ноября 2024, 01:00 • Новости дня
    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    Советник Байдена заявил о намерении США и их союзников дать ответ на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ

    США пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    На вопрос о мерах, которые собираются принять США, Салливан заявил: «Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных».

    Американские власти намерены работать над этими мерами совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также с Японией и Южной Кореей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тыс. северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    В конце октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных, напомнив о словах президента России Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. Позднее Песков переадресовал вопрос о солдатах КНДР в Минобороны.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    16 ноября 2024, 10:30 • Новости дня
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    WSJ: Украина нарастила производство не поддающихся РЭБ «дронов-убийц»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», которые могут противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

    Украина применяет в небе специального класса дроны, известные как «роботы-убийцы», способные противостоять системам российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в Киеве увеличивается производство таких дронов с компьютерным управлением. В статье отмечается, что производители беспилотников в Украине стремятся наладить выпуск беспилотников до промышленных масштабов.

    Также WSJ сообщила, что украинские компании успешно интегрируют недорогие компьютеры в свои системы, что позволяет достигать возможностей, ранее доступных лишь для более дорогостоящего оборудования.

    Тем не менее, газета отметила, что российские системы РЭБ продолжают оставаться значительным препятствием для украинских дронов.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие для дронов ВСУ.

    До этого ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово.

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    16 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ потеряли элитный спецназ при попытке форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, элитный спецназ ВСУ понес значительные потери при попытке форсировать Днепр и высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах, передает РИА «Новости».

    Сальдо отметил, что в последнее время не наблюдалось масштабных попыток украинских войск форсировать Днепр.

    «ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», – сказал он.

    Кроме того, он подчеркнул, что российские войска всегда находятся в боевой готовности и при необходимости смогут оказать достойное сопротивление любым попыткам вторжения со стороны противника.

    Ранее Сальдо заявил, что на линии фронта в Херсонской области сохраняется напряженность, противник активно обстреливает гражданские объекты на левом берегу Днепра.

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    16 ноября 2024, 06:27 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово

    Около трех тыс. украинских военных рискуют оказаться в окружении под Курахово

    Стало известно об угрозе окружения трех тыс. украинских солдат в Курахово
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Около трех тысяч солдат ВСУ могут оказаться в окружении российских войск в районе Курахово ДНР, где украинское командование предпринимает попытки разорвать кольцо, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинское командование предпринимает активные действия, чтобы избежать полного окружения своих войск в этом регионе, передает ТАСС.

    Марочко уточнил, что численность украинских военных в этом районе варьируется от 1,5 до 3 тыс. солдат. «Сейчас украинское командование пытается купировать окружение украинской группировки у Курахова», – отметил он.

    По словам эксперта, украинские войска в районе населенного пункта Успеновка ведут работы по созданию новых оборонительных рубежей и установке инженерных заграждений, чтобы предотвратить возможность окружения и попытаться выйти из сложившейся ситуации.

    До этого сообщалось, что командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

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    14 ноября 2024, 22:23 • Новости дня
    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»

    Зеленский сообщил Украине о подготовке внутреннего «плана стойкости»

    Зеленский объявил о подготовке «плана стойкости»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе внутренний «план стойкости», состоящий из десяти пунктов, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский рассказал, что план будет включать в себя «культурный суверенитет» и «безопасное пространство» для каждого человека. Кроме того, по его словам, в «плане» есть пункты, касающиеся энергетики и вооружений.

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. В частности, он уже выдвигал собственную «формулу мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для Украины исход конфликта. Россия отказалась рассматривать «формулу», а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти. Кроме того, Зеленский предложил «план победы над Россией». Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» отверг.

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    16 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    На Украине ликвидировали белорусский спецназ «АСП Террор»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расформирован воевавший на стороне Киева белорусский отряд спецназа «АСП Террор», который находился в подчинении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» указано, что данный батальон был расформирован.

    Так, часть бойцов из состава «АСП Террор» перешла в другие отряды специального назначения военной разведки. Остальные военнослужащие отряда прекратили выполнение боевых задач и больше не участвуют в конфликтах.

    Напомним, Министерство внутренних дел Белоруссии признало ресурсы «АСП Террор» экстремистским формированием.

    Кроме того, белорусская Генпрокуратура направила в Верховный суд заявление о признании террористической организацией воюющего на стороне ВСУ экстремистского формирования «полк имени Кастуся Калиновского» (признан экстремистским формированием в республике).

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    15 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские военные вошли в центр Курахово

    Гагин: Российские военные вошли в центр Курахово, до окружения остается 5-6 км

    Российские военные вошли в центр Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные достигли центра Курахово в ДНР, до полного окружения города осталось пять-шесть километров, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, российские военные продолжают активное продвижение на Украине. В центре Курахово в ДНР находятся российские войска, до полного окружения города остаются всего несколько километров, сообщает РИА «Новости». Гагин добавил, что в настоящее время под контролем уже находится почти половина города.

    По словам Гагина, моральное состояние противника значительно ухудшилось, личный состав украинских военных деморализован. Он также отметил, что бои в Курахово являются одними из самых ожесточенных на линии боевого соприкосновения. Российские войска постепенно закрепляются в разных частях города, включая промышленную зону, что усиливает их позиции в регионе.

    Ситуация в Купянске также вызывает внимание, так как российские войска подошли к городу и начинают укрепляться на новых позициях. Гагин подчеркнул, что украинская сторона страдает из-за действий, предпринятых ей в отношении гражданского населения, что еще более осложняет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе конфликта на Украине ВСУ предприняли попытку бегства из окружения под Курахово. Газета ВЗГЛЯД также отмечала, что битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ.

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    17 ноября 2024, 12:37 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    Российские войска нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, используя высокоточные средства поражения, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате атаки, проведенной с помощью высокоточных средств большой дальности, все заданные цели были поражены.

    В Минобороны отметили, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» атаковали украинские формирования, в результате чего потери ВСУ составили до 65 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе гаубица Д-30.

    В ходе операции на Харьковском и Луганском направлениях российские войска улучшили тактическое положение, нанеся значительный ущерб противнику. Потери Украины составили свыше 470 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки и бронетехнику.

    Подразделения группировки «Юг» также продвинулись вперед, уничтожив несколько единиц украинской техники и более 520 военнослужащих в районах Донецкой народной республики, уточнили в пресс-службе.

    Кроме того, российская морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря. С начала конфликта было уничтожено более 36 000 беспилотных аппаратов и значительное количество другой военной техники и вооружений Украины.

    Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил об остановке электротранспорта из-за перебоев с электроснабжением в некоторых районах города. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабных повреждениях объектов энергосистемы Украины, что усугубляет энергетический кризис в стране. Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    15 ноября 2024, 21:09 • Новости дня
    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ

    Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

    Российский робот помог взять в плен бойцов ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово.

    Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов по их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. Затем звуковещательная платформа убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.

    Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет вести трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

    Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки на такие платформы, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные роботы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

    Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

    Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.  ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам.

    В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.

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    15 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»

    Эксперт Скачко: Политический банкрот Зеленский штампует нереализуемые планы

    Скачко оценил разрабатываемый Зеленским «план стойкости»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Анонс Владимиром Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. На повестке вновь тема о возможных выборах на Украине в 2025 году. Поэтому он предлагает украинцам и Западу себя на место руководителя страны якобы в новых условиях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Напомним, «план стойкости» Украины содержит десять пунктов, Зеленский обещал представить их на следующей неделе.

    «Владимир Зеленский продолжает штамповать планы. Все выдвигаемые им инициативы по большому счету не имеют никакого значения, поскольку они не обеспечены ничем, кроме краски, потраченной на печать», – иронично заметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Киевское руководство собеседник назвал «банкротом». «Власти не способны произвести ничего стоящего, но запросто создают видимость бурной деятельности. Отсюда и такое количество разнообразных планов», – отметил политолог.

    Что касается десяти пунктов «плана стойкости», то анализировать их, по мнению эксперта, не имеет смысла. «Планы определяются не красотой их содержания, а возможностью реализации. У Зеленского таковой нет», – указал спикер. Он подчеркнул: Запад решает, как и под чьим началом будет жить Украина.

    На этом фоне собеседник напомнил о появлении слухов о возможном проведении выборов президента страны в 2025 году. По его мнению, анонс Зеленским «плана стойкости» именно сейчас неслучаен. «Это является косвенным подтверждением того, что он опять предлагает и украинскому народу, и своим западным кураторам себя на место руководителя Украины якобы в новых изменившихся условиях», – полагает эксперт.

    При этом на Западе вряд ли станут вникать в суть плана. «Но такую претензию на продление ярлыка на власть американские и европейские чиновники рассмотрят. Разумеется, если только Зеленский не списан ими окончательно. В этом случае они даже могут номинально поменять пункты, по-иному прописать приоритеты, а возможно, даже сократить, как это было в случае с «формулой мира», – рассуждает политолог.

    Украинцы же холодно встретят новую инициативу Зеленского, прогнозирует собеседник. «Да, те граждане, судьба которых зависит от выплат из бюджета, наворованного из западной помощи, поаплодируют. Что до остальных, они в лучше случае просто его послушают», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении представить на следующей неделе «план стойкости» Украины, состоящий из десяти пунктов. Одним из центральных направлений станет усиление «культурного суверенитета» с акцентом на создание и продвижение отечественного контента. Зеленский считает, что именно культура и искусство станут важными инструментами для укрепления национального духа и привлечения внимания к позиции Киева на международной арене.

    Также «план стойкости» включает положения о безопасности в стране, энергетике и оружии, его производстве и сотрудничестве в этой сфере с партнерами Украины. По словам Зеленского, итоговый документ должен фактически стать пошаговой инструкцией того, как Украине следует использовать свои внутренние возможности для сохранения «устойчивости».

    Напомним, это уже не первый «план», который выдвигает Зеленский за время российской специальной военной операции на Украине. Первой его инициативой была «формула мира», которую Киев рассматривал как единственный приемлемый для себя исход конфликта. Россия отказалась рассматривать документ, а к первому проукраинскому саммиту в швейцарском Бюргенштоке даже Украина и ее союзники сократили «формулу» до трех пунктов из десяти.

    Затем в середине октября этого года Зеленский предложил «план победы», который содержит пункты о приглашении Украины в НАТО, укреплении ее обороноспособности, размещении на украинской территории «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для сдерживания России. Если «формулу мира» Запад еще рассматривал и выражал ей поддержку, то «план победы» там фактически отвергли.

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    17 ноября 2024, 06:14 • Новости дня
    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона

    Губернатор Сальдо заявил о сложностях в освобождении Херсона от Украины

    Сальдо оценил операцию по освобождению Херсона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, подчеркивая, что точные сроки операции определить невозможно.

    «Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона – сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», – приводит РИА «Новости» слова губернатора.

    Напомним, до этого Сальдо сообщил, что попытки украинской армии высадиться на косах в Херсонской области привели к потерям элитного спецназа ВСУ.

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    16 ноября 2024, 10:47 • Новости дня
    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Российские войска продвинулись восточнее Урожайного и севернее Работино

    ВС России отбросили ВСУ на запорожском фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска продвинулись вперед на времевском направлении в сторону Великой Новоселки, отбросив противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы передает РИА «Новости».

    Кроме того, на ореховском направлении севернее Работино российские войска прошли с боями широкий участок фронта. Продвижение в этом районе составило до двух километров в сторону Новоданиловки, что улучшает позиции российской армии на передовой.

    Работино находится на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. В середине мая российская группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино, открыв путь к Новоданиловке и Орехову, оккупированным ВСУ.

    Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. Эти населенные пункты были захвачены украинскими силами в ходе контрнаступления летом прошлого года, но Старомайорское было освобождено 10 июня, а Урожайное – 14 июля.

    Рогов ранее сообщил об освобождении российскими войсками Новодаровки на времевском направлении в Запорожской области.

    Министерство обороны заявило, что российские войска установили контроль над Ровнопольем в ДНР.


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    15 ноября 2024, 01:53 • Новости дня
    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы

    Подоляк назвал причиной отказа Киева от создания ядерной бомбы ее неспособность изменить ситуацию на фронте

    Киев объяснил отказ от создания ядерной бомбы
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    От создания ядерного оружия Киев удерживают не репутационные последствия, а невозможность с помощью ядерной бомбы изменить ситуацию на фронте, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    «Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это», – приводит слова Подоляка ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как отметил Подоляк, ядерное оружие не способно гарантировать значительных изменений в текущей ситуации на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ежак из Национального института стратегических исследований заявил, что Украина способна создать ядерную бомбу, аналогичную сброшенной на Нагасаки, в течение нескольких месяцев.

    Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина соблюдает положения Договора о нераспространении ядерного оружия и не намерена создавать ядерное оружие.

    Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что его страна должна войти в военный альянс или обладать ядерным оружием. Однако позднее он заверил, что Украина не будет создавать ядерное оружие и в вопросах безопасности нацелена только на вступление в НАТО.

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