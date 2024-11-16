16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.80 комментариев
Россия на саммите АТЭС призвала снимать санкции ради мировой экономики
Россия призвала партнеров отказаться от обхода санкций и начать их отменять
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на саммите АТЭС подчеркнул, что введенные санкции негативно сказываются на мировых ценах на продовольствие и энергоресурсы, и призвал к их снятию, а не обходу.
«Конечно, прямое противоречие… Как можно говорить о свободном рынке и свободной торговой системе, когда всюду стоят препятствия. Безусловно, мы должны призывать наших коллег пересматривать эти подходы. То, что мы делаем сами, вы знаете, мы их обходим – какие-то меры. Но обходить – это одно, а другое дело – надо снимать, потому что от этого страдает весь мир», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.
Российский дипломат подчеркнул, что введенные санкции приводят к удорожанию продовольствия и энергоресурсов, что негативно сказывается на мировой экономике. Замминистра отметил, что такие площадки, как АТЭС, предоставляют возможность обменяться мнениями и услышать друг друга, что особенно важно в условиях острого экономического давления.
Встреча лидеров экономик АТЭС проходила в столице Перу Лиме с 15 по 16 ноября. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял вице-премьер Алексей Оверчук.
До этого сообщалось, что декларация саммита АТЭС в Лиме согласована без политизированных сюжетов.